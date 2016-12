Un nouveau départ pour les coopératives jeunesse au travail de Mirabel

Une fois de plus, les Coopératives Jeunesse au Travail de Mirabel sont de retour pour l’été 2016. Cette année, le président d’honneur Sébastien Issa, propriétaire du restaurant Saint-Hubert à Mirabel, a profité de l’ouverture officielle le 28 juin, afin de mettre de l’avant l’importance de favoriser l’implication des jeunes dans la communauté : « C’est notre devoir de citoyens de leur donner une première chance! »

Une première opportunité d’emploi « pour et par les jeunes »

L’ouverture officielle marque le début d’une longue aventure pour plus de 40 jeunes, âgés entre 12 et 17 ans. Effectivement, ils deviendront des apprentis entrepreneurs pour tout l’été ! Du nom de leur entreprise à la gestion de la comptabilité, ils réaliseront toutes les étapes pour bâtir leur entreprise et la gérer au cours de la période estivale. Sélectionnés pour leur motivation et leur volonté d’acquérir des compétences de travail, les coopérants devront s’investir complètement dans cet engagement : « Ce sont les heures qu’ils vont travailler et les efforts qu’ils fourniront qui vont permettre d’obtenir des contrats. Le travail des animateurs ne consiste qu’en les assister dans leur démarche entrepreneuriale. », explique Étienne Montreuil, adjoint à la coordination Coop.

Former les jeunes d’aujourd’hui, forger les entrepreneurs de demain

En plus d’être formés par leur expérience au sein des Coopératives Jeunesse au Travail, les 40 adolescents auront la chance d’avoir des formations multidisciplinaires tout au long de leur parcours. Entre autres, Émile Gariépy, qui avait participé à l’émission d’affaires Dans l’œil du dragon, donnera de son temps lors d’une conférence destinée uniquement aux jeunes des Coop, sur le développement de l’entrepreneuriat. Alors âgé de seulement 11 ans lors de son passage à l’émission, Émile avait reçu l’appui de tous les dragons pour son entreprise de production et de vente de citrouilles.

Le magasin de vêtements Old Navy, situé dans les Premium Outlets de Mirabel, s’est également offert pour donner une formation sur le service à la clientèle. Les jeunes pourront bénéficier d’une demi-journée en magasin pour apprendre comment répondre aux besoins des clients et pour pouvoir poser des questions au personnel sur place. Finalement, les coopérants pourront profiter du programme d’éducation financière Mes finances, mes choix de Desjardins. Présenté par le Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel, le programme permet aux jeunes de développer la capacité de faire des choix éclairés quant à leur budget.

Les lignes sont ouvertes

Que ce soit pour aider lors d’un déménagement, pour tondre la pelouse, pour promener des animaux ou effectuer des travaux de peinture, les services offerts par les Coopératives Jeunesse sont variés. Tout est en place et les coopérants sont fins prêts à répondre aux divers besoins des citoyens de la région. Jusqu’au 12 août, les Coopératives de Saint-Augustin, Saint-Canut et Saint-Janvier pourront être contactées du lundi au vendredi entre 9h et 17h, respectivement au 450 475-7277, 450 565-2585 et 450 435-8137.

L’Association des Maisons de Jeunes de Mirabel, un pilier pour la jeunesse d’ici

L’Association des MDJ est un organisme communautaire qui soutient les six maisons des jeunes, ainsi que le travail de rue à Mirabel. Elle est aussi derrière le projet COOP Jeunesse, qui offre l’opportunité aux jeunes de créer leur première expérience de travail durant la période estivale et donc de développer des compétences essentielles non seulement pour leur épanouissement personnel, mais également en tant que jeunes citoyens. Par le travail quotidien des intervenants et l’implication des jeunes dans plusieurs projets et activités, l’Association des Maisons de Jeunes veille à bâtir un avenir meilleur pour la société mirabelloise de demain. Pour davantage d’informations sur les projets de l’Association ou pour toute demande de renseignements, vous pouvez consulter le site web www.mdjmirabel.ca et la page Facebook de l’organisation https://fr-ca.facebook.com/associationmdj.demirabel.