10 ans pour Walk-In, ça se souligne!

Vendredi le 26 août dernier, la boutique Walk-In de Rosemère soulignait ses 10 ans en grand. Pour l’occasion, l’équipe de la boutique située sur Grande-Côte à Rosemère, a convié dans ses locaux, clientes fidèles et designers.

Lors du 5 à 7, les clientes ont pu rencontrer certains de leurs designers favoris sur place, découvrir les tendances pour la saison automne-hiver à venir, mais surtout prendre contact avec les créateurs derrière la marchandise disponible chez Walk-In. La propriétaire, Virginie Cyr, nous rappelle : chez Walk-In, c’est l’adresse mode pour se procurer des créations de designers toujours au-devant des tendances. On pense à Set, Velvet, Rails, Christopher Kon, et bien d’autres encore. Je suis honorée de pouvoir offrir ces produits de haute qualité à notre clientèle qui nous suit depuis maintenant 10 ans et qui ne cesse de s’agrandir.

Qu’est-ce qui fait le succès de Walk-In, autre que le produit mode? Sans aucun doute son équipe. Fière de son équipe, la propriétaire nous rappelle que, que vous soyez une habituée de l’endroit où que vous en êtes à votre première visite, l’expérience client Walk-In saura vous charmer par sa compétence et son service à la clientèle hors du commun.

En terminant, la propriétaire aimerait remercier de tout coeur les partenaires mode avec qui elle collabore, mais surtout les clientes qui font partie intégrante de l’aventure Walkin.