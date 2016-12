Pelletée de terre pour l’arrivée de nouvelles bannières au Relais Sainte-Sophie!

Les promoteurs immobiliers d’Odacité inc., en collaboration avec la municipalité de Ste-Sophie, sont très fiers d’annoncer l’arrivée d’une succursale Benny&Co, Ultramar et Dépanneur Du Coin dans leur Relais commercial, situé aux angles du boulevard Ste-Sophie et de la route 158.

« Nous sommes très fiers d’avoir conclu des ententes avec les populaires bannières Benny & Co, Ultramar et Dépanneur du Coin pour l’installation de nouvelles succursales sur notre site. Les chaînes apporteront de la diversité dans l’offre alimentaire et pétrolière du secteur sans compter la création de nouveaux emplois pour la région. Nous sommes confiants que l’ouverture aura lieu à l’automne 2016! » déclare M. Steve Richard, président d’Odacité.

Le projet représente un investissement de plus de 5 millions $ et sera composé de deux phases, soit un Relais commercial comprenant un restaurant Benny&Co; maîtres- rôtisseurs depuis 1960, offrant à sa clientèle du poulet rôti sur la broche et des savoureuses côtes levées, une station-service Ultramar avec lave-auto, ainsi qu’un Dépanneur Du Coin offrant une sélection de produits frais et d’épicerie, une sélection variée de repas sur le pouce faits sur commande, ainsi qu’un choix de bières de microbrasseries! Pour sa part, la deuxième phase sera composée d’espaces commerciaux à des fins de bureaux ou services disponibles pour location. Pour plus de détails, veuillez visiter notre site web : www.odacite.ca.

La construction du complexe sera réalisée par Le Groupe Drumco Construction inc., Entrepreneur Général (www.drumco.ca) , spécialiste en construction commerciale depuis plus de 25 ans.