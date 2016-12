Produits d’érable Cumberland et One­ Chocolate Corporation à la conquête du Québec

Produits d’érable Cumberland s’associe, via sa gamme de produits fins gourmets à l’érable blanc par rouGe, à One Chocolate Corporation, fabricant de croquants à l’érable faits à la main de marque « fraktals », afin de prendre de l’expansion sur le marché québécois dès la mi-septembre.

Alors que la compagnie québécoise agit en tant que fournisseur exclusif du sirop d'érable biologique pour One Chocolate Corporation depuis quelques années déjà, l’association d’affaires est portée à un autre niveau.

« Nous sommes vraiment très fiers d’ajouter un produit aussi unique et délicieux que “fraktals” dans notre ligne de produits et nos ensembles cadeaux corporatifs. La combinaison d'ingrédients de la plus haute qualité comme le chocolat belge et notre sirop d'érable biologique 100 % pur font de “fraktals” et de son croquant à l’érable une combinaison parfaite pour blanc par rouGe (www.blancparrouge.com) et pour le marché d’ici », explique Julie DeBlois, co­propriétaire de Produits d'érable Cumberland, créateurs des produits blanc par rouGe. « Cela cadre parfaitement avec notre positionnement et notre vision de toujours offrir aux consommateurs des produits haut de gamme et raffinés », ajoute-t-elle.

Connus sous le nom de « fraktals », ces chocolats faits à la main ne cessent de croître en popularité dans le marché fin gourmet ontarien. Avec ce nouveau partenariat, les Québécois découvriront bientôt ce produit fait avec des ingrédients d’ici.

Ces délices chocolatés seront disponibles sur les tablettes des épiceries fines et autres boutiques spécialisées du Québec. Offerts en chocolat au lait ainsi qu'en chocolat noir 70 %, les chocolats « fraktals » sont sans OGM, sans gluten et sans agent de conservation.

« Il s’agit d’une association naturelle pour One Chocolate. Premièrement, nous avons déjà établi une solide relation avec blanc par rouGe comme fournisseur et leur sirop d’érable biologique est un ingrédient clé pour “fraktals” », mentionne Frank De Vries, co­propriétaire et président de One Chocolate Corporation. « C’est lors d’une rencontre avec eux que nous avons réalisé que nous avions ce même désir d'offrir ce qu'il y a de mieux à une clientèle Foodies qui recherche d'abord et avant tout le raffinement. L’équipe de blanc par rouGe a rapidement compris ce que nous voulions accomplir et encore plus important, comment nous voulions positionner notre produit. En quelque sorte, ce partenariat était pré­destiné » souligne M. De Vries.

Rappelons que la ligne de produits rouGe (www.rougemaple.com) est remise chaque année dans des sacs cadeaux des plus grandes célébrités hollywoodiennes lors de la cérémonie des Oscars à Los Angeles. En février 2017, l’entreprise québécoise offrira, pour une cinquième année consécutive, ses produits lors de la grande soirée de l’Industrie du cinéma. Toutefois, les produits blanc par rouGe et les chocolats « fraktals » feront dorénavant partie des sacs cadeaux.