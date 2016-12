C'est reparti pour une nouvelle saison à la CCITB !

La saison 2016-2017 de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a été lancée hier lors d'un 5 à 7 qui s’est déroulé au Fogo Euro-Lounge à Boisbriand. Il s'agissait d'une belle occasion de venir rencontrer les gens d'affaires de la région alors que la CCITB a procédé au dévoilement de sa programmation 2016-2017. Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation.



Pour la prochaine saison, la CCITB réitère avec les grands classiques, toujours en lien avec les 5 mandats qu’elle s’est donnés.



1. D’abord, au niveau des activités de réseautage, les événements majeurs tels que la Dégustation d’huîtres et de saveurs du monde, le Gala Stellar et le Tournoi de golf annuel seront de retour. Les activités « Femmes en affaires » qui ont connu un très grand succès l’année dernière sont également au menu de la programmation ainsi que les activités de l’Aile Jeunesse avec le traditionnel souper tournant, les 5@7 réseautage et l’émission « Les Bâtisseurs : Un défi à la fois ! ».



2. Concernant le service aux membres, la CCITB poursuivra le service de parrainage offert aux nouveaux membres afin de faciliter leur intégration ainsi que la publication du Magazine Réseau dont les 6 parutions annuelles sont distribuées auprès des 3500 entreprises de la MRC Thérèse-De Blainville.



3. Au niveau des affaires publiques, la CCITB aura le plaisir de recevoir de nouveau la ministre des Laurentides, madame Christine St-Pierre qui, dans le cadre d’un dîner hors série, viendra faire un suivi par rapport aux dossiers discutés avec elle lors de son passage l’automne dernier. En collaboration avec le député de Thérèse-De Blainville monsieur Ramez Ayoub, la chambre de commerce recevra également, en novembre, l’Honorable Dominic Leblanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et leader du gouvernement à la Chambre des communes dans le cadre d’un souper-conférence.



4. Quant aux programmes et formations, la cohorte « Futurs administrateurs » et les cellules de codéveloppement sont en cours d’inscription. Le programme « Objectif Carrière » qui consiste à offrir une subvention salariale aux employeurs désirant encourager la relève en embauchant de jeunes diplômés, est également de retour après une année d’absence.



5. En terminant, sur le plan des affaires locales, le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse, mieux connu sous le nom de GEST, en est à sa 3e année d’existence et poursuivra ses activités afin de valoriser le village de Sainte-Thérèse et les commerces s’y trouvant. Quant à l’Aile des gens d’affaires de Rosemère, qui entame sa 2e année, elle continuera son objectif de représenter et promouvoir les entreprises de Rosemère.



La CCITB a également profité de l’occasion pour remercier ses 4 partenaires annuels qui permettent la réalisation de toutes ses actions soit les Caisses Desjardins de l’Envolée et Thérèse-De Blainville, les journaux Nord-Info et Voix des Mille-Îles, le District 23 ainsi que les supermarchés IGA Daigle en plus de souligner l’implication de ses 30 gouverneurs, de ses 7 employés et des nombreux bénévoles et administrateurs engagés et expérimentés dans plusieurs secteurs d’activité de la région.



Les personnes intéressées à en savoir plus sur les activités et les services offerts par la CCITB sont invitées à visiter le www.ccitb.ca ou encore à appeler au 450-435-8228. De plus, le début de la saison est une excellente occasion de tisser un réseau solide de 800 membres. En adhérant à la CCITB, vous aurez l'opportunité de créer des contacts qui rapportent tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, ce qui facilitera votre intégration au milieu des affaires.



À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) compte plus de 800 entreprises et dessert les cinq villes suivantes : Blainville, Boisbriand, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse. En tant qu’acteur économique de premier plan depuis plus de 30 ans, elle s’engage à être la voix privilégiée des entreprises de la région et propose à ses membres de nombreux avantages s’articulant autour de quatre axes principaux : les activités de réseautage, les programmes et les formations, les services aux membres ainsi que les affaires publiques. La CCITB chapeaute l’Aile jeunesse (AJCCITB), le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) et l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR), tous reconnus pour leur dynamisme et leur participation active.