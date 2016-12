Du nouveau sur la Rive Nord : Votre notaire et conseillère juridique se déplace à domicile

Elle aurait pu choisir d’avoir un bureau avec une enseigne à son effigie, mais Me Judith Robert, notaire et conseillère juridique, a plutôt opté pour un véhicule et Internet. Rencontre avec cette jeune entrepreneure qui se déplace pour vous, à la maison ou au travail, au jour et à l'heure qui vous conviennent.

Se mettre au 2.0

Pour une profession plutôt conservatrice, Me Robert dirige son entreprise vers l’intégration des services juridiques en fonction des besoins d’une clientèle axé de plus en plus vers les médias électroniques. C’est en quelque sorte une façon pour elle de dynamiser sa profession. Les services à domicile ne sont plus destinés uniquement aux personnes à mobilité réduite, mais sont maintenant accessibles à tous. Que ce soit au domicile, au travail ou tout autre endroit convenable, vous recevez votre notaire à l’endroit qui vous convient et non pas dans un bureau conventionnel.

« Après le métro, boulot, dodo, les gens souhaitent gagner du temps, réservez plus de temps pour la famille et leurs activités personnelles. De cette façon, pas besoin de gardienne, de prendre congé du travail ou de faire plusieurs kilomètres pour se rendre au bureau du notaire », ajoute Me Robert.

Son parcours

Après avoir occupé divers postes dans les secteurs juridiques tant dans le secteur public que privé et détentrice d’un baccalauréat en Droit, d’une maitrise en administration publique, d’un diplôme de droit notarial, elle décide, en 2016, de développer le concept de notariat à domicile. À ce titre, elle offre une gamme variée de services allant du traditionnel testament ou mandat de protection jusqu’aux services juridiques dans les secteurs corporatif, agricole, commercial, successoral et immobilier. Elle célèbre également des mariages et des unions civiles. La richesse de son parcours et son dynamisme lui permet de se démarquer de la compétition. Son but est simple, elle souhaite optimiser l’expérience du client en lui offrant la flexibilité nécessaire. « Les gens sont de plus en plus à la recherche d’un service à la clientèle à la hauteur de leurs exigences. C’est pourquoi j’ai choisi de simplifier les choses. »

Dépendamment du service requis, le premier contact se fait par téléphone ou courriel électronique, ensuite a lieu la rencontre, elle prépare vos documents et vous rencontre une seconde fois pour la signature officielle de vos actes juridiques.

Pour en connaître davantage sur sa gamme de services juridiques, consultez son site Internet.

www.notaireadomicile.net

514 702-9957

jrobert@notaireadomicile.net