Le BCTL accueille un groupe de producteurs de Los Angeles à la découverte des Laurentides!

En étroite collaboration avec le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), le Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides (BCTL) a eu l’opportunité d’accueillir en tournée de familiarisation, trois producteurs américains, le 15 septembre dernier. Cette tournée, organisée pour une huitième année par le BCTQ, avait comme objectif de leur faire découvrir la diversité des paysages et de services qu’offrent les Laurentides. Les producteurs invités représentaient des compagnies importantes telles qu’Amazon Studios, Sidney Kimmel et Good Universe.



En plus de visiter les Laurentides, les invités ont pu découvrir, au cours de cette même semaine, les nombreux avantages qu’offre le Québec comme centre de production de calibre international, notamment en rencontrant divers intervenants de l’industrie et en visitant les villes de Montréal, de Québec ainsi que la région des Laurentides, tel que mentionné ci-haut.



Avec une vingtaine d’années d’expérience et de connaissance du territoire, le Bureau des Laurentides a été en mesure d’offrir à ses invités un itinéraire diversifié et haut en couleur leur permettant de bien comprendre l’étendue des paysages offerts par la région, ainsi qu’une prise en charge hors-pair, démontrant bien l’expertise développée par toute l’équipe du Bureau au fil des années. Le tout, dans le but d’inciter les producteurs à tourner leur prochain projet dans la région!

Le BCTL tient à souligner et remercier les nombreux partenaires publics et privés qui, année après année, supportent ses services d’accueil et ses activités de promotion. Parmi eux, mentionnons Développement économique Canada, le ministère de la Culture et des Communications, chacune des 8 MRC des Laurentides, les Caisses Desjardins des Laurentides, l’Association villégiature Tremblant, Tourisme Laurentides, Hybride, la Corporation de l’abbaye d’Oka et plusieurs autres!



Rappelons que le Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides (BCTL) est un organisme à but non lucratif, ayant pour mission de promouvoir le territoire des Laurentides à des fins cinématographiques, télévisuelles et publicitaires et de faciliter l’accueil des équipes de production. Les actions du BCTL favorisent les tournages en région qui, non seulement génèrent des retombées économiques importantes, mais qui contribuent également à la construction d'une image rayonnante des Laurentides, favorable au développement de l’industrie cinématographique, télévisuelle, touristique et culturelle.