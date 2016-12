Réseautage et belles rencontres lors du premier déjeuner de l’AGAR!

L’Aile des gens d’affaires de Rosemère de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (AGAR) a tenu le 5 octobre dernier son premier déjeuner réseautage de la saison 2016-2017 qui a rassemblé plus de trente personnes au Mikes à Rosemère.

Les participants ont pu découvrir les entreprises de Rosemère dans un concept de déjeuner tournant, qui fut grandement apprécié.

Les organisateurs étaient très heureux de la réponse obtenue et du taux de participation. « C’est suite au succès de l’année dernière que les gens d’affaires ont manifesté l’intérêt de renouveler l’expérience. Le concept de déjeuner tournant permet vraiment de maximiser les rencontres.», affirmait Gina Bergeron-Fafard, présidente de l’AGAR et propriétaire du Vogel à Rosemère.

L’AGAR proposera au cours de la prochaine année un midi réseautage et la présentation du budget de Rosemère le 10 janvier 2017 ainsi qu’un 5 à 7 le 6 juin prochain. D’autres activités ciblées, comme la carte des entreprises de Rosemère ainsi que la campagne découverte seront de retour en 2016-2017.

À propos de l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR)

L’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR) est formée d’entreprises ayant pour mission de favoriser les échanges et de créer une synergie fructueuse et solide, favorable au développement des affaires pour la Ville de Rosemère et tisser des liens mobilisateurs entre les partenaires économiques et politiques.