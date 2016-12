Les Laurentides mobilisées en faveur d’un salaire minimum à 15 $

Dans le cadre de la campagne de la coalition 5-10-15, le Conseil central des Laurentides - CSN invite ses partenaires communautaires, féministes, syndicaux et politiques à participer à un rassemblement le samedi 15 octobre prochain, à partir de 10 h, à proximité du Wal Mart de Saint-Jérôme. Cette activité s’inscrit dans une série d’actions à l’échelle du Québec visant à revendiquer l’amélioration des conditions de travail des travailleurs et travailleuses qui passe entre autres, pour la coalition, par l’augmentation du salaire minimum à 15 $ l’heure.



« Le rassemblement vise à sensibiliser la population à l’importance de se mobiliser pour un salaire minimum décent. Une travailleuse ou un travailleur qui travaille 40 heures par semaine au salaire minimum vit actuellement sous le seuil de la pauvreté. Aujourd’hui, il n’est pas normal que nous acceptions socialement que les familles s’endettent pour parvenir à manger et se loger », déplore Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides. Elle ajoute que pour notre économie sociale, il est primordial d’améliorer les conditions de travail.



Vicky Langlais, coordonnatrice du Réseau des femmes des Laurentides, joint sa voix à celle de madame Maillé : « On sait que la pauvreté a un sexe et qu’il est féminin. Sur les 45 000 personnes qui travaillent au salaire minimum au Québec, 58 % sont des femmes qui, souvent, ont aussi des enfants à charge ou qui sont à la tête d’une famille monoparentale. Il est impératif que le salaire minimum réponde aux augmentations du coût de la vie ».



Les organismes communautaires travaillent tous les jours avec des personnes qui vivent la pauvreté. Un organisme de la région a vu ses demandes d’aide alimentaire tripler en cinq ans. « Un salaire horaire à 15 $ nous apparaît vraiment comme un minimum. Ça nous prend un filet social, un minimum qui permette à une personne seule qui travaille à temps plein de se sortir la tête de l’eau. Sinon, c’est la noyade! », renchérit Linda Déry, coordonnatrice du Réseau des organismes communautaires des Laurentides.



Alors que les salaires stagnent, on assiste à des augmentations du panier d’épicerie, de l’Hydro-Québec, des tarifications dues à la privatisation et aux compressions de nos services publics. Les membres de la coalition 5-10-15 des Laurentides exigent que cesse cet appauvrissement des travailleuses et travailleurs.



La coalition 5-10-15 rassemble plusieurs groupes populaires et d’organisations syndicales de partout au Québec.



La CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux avec plus de 120 000 membres. Elle regroupe plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, dont le Conseil central des Laurentides.