À l’honneur : 5 entreprises exportatrices de la région des Laurentides

Le 12 octobre dernier, lors de la 9e édition du Cocktail annuel de réseautage et de partage d’expertises organisée par Laurentides international, plus de 150 personnes, dont une centaine d’exportateurs de la région se sont réunis à Saint-Eustache pour partager leur savoir-faire et honorer 5 entreprises laurentiennes s’étant particulièrement démarquées dans leur projet de développement international.

M. Stéphane Lalande, président de Laurentides Économique, soulignait la fierté qu’éprouvait l’organisation, non seulement de l’ensemble des services offerts durant la dernière année, mais des résultats que peuvent apporter ces services aux entreprises exportatrices des Laurentides.



Remise des MercadOr, les prix régionaux à l’exportation

Cinq entreprises laurentiennes ont reçu un MercadOr. Ces prix sont remis chaque année aux entreprises de la région s’étant démarquées à l’exportation. Elles ont été sélectionnées en collaboration avec un groupe de 3 partenaires qui travaillent directement avec les exportateurs de la région.

Deux entreprises ont gagné dans la catégorie « Nouvel Exportateur » : Conception Génik et Libellule images. Dans la catégorie « Diversification de marché », les prix ont été remis à Jalbert Automatisation et Schockform Aéronautique. C’est Ébénisterie Classique qui a remporté le grand prix de la soirée dans la catégorie « Leader à l’exportation », prix remis par M. Claude Surprenant, député de Groulx.

Laurentides Internationale est fière de la réussite de ces entreprises et leur souhaitent beaucoup de succès dans l’expansion de leurs activités à l’international.



Une soirée réussie grâce au soutien du milieu

Cette soirée a été rendue possible grâce au soutien de partenaires ayant offert leur soutien financier pour rendre cette activité gratuite.