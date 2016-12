Le directeur de Mirabel Économique est honoré

L’Association des professionnels en développement économique du

Québec (APDEQ) décernait récemment à M. Gilbert LeBlanc, directeur de Mirabel

économique, le prix « Carrière exceptionnelle. »



Cette reconnaissance a été attribuée à M. LeBlanc pour sa contribution de 30 ans au

développement économique. L’APDEQ lui a, en effet, décerné ce prix dans une

perspective de reconnaissance et de valorisation des « actions des hommes et des

femmes qui ont fabriqué et enrichi le rôle de développeur économique et qui ont

consacré toute leur carrière à cette stimulante et exigeante profession ».



M. LeBlanc a été actif en développement économique depuis 30 ans, dont 29 chez

Laval Technopol (autrefois la CODEL), d’abord à titre de commissaire industriel,

puis en 2010, il fut nommé vice-président Développement des Investissements et

Immobiliers.

Détenteur d’un bac en Sciences économiques de l’Université de Montréal, M.

LeBlanc a débuté sa carrière comme économiste contractuel pour le ministère de

l’Immigration du Québec. Il a ensuite été consultant en démarrage d’entreprises pour

une PME de la région de Joliette, puis a dirigé, en 1984, une étude économique qui a

contribué à la mise sur pied du Programme économique de Pointe-Saint-Charles qui

fut la première véritable expérience au Québec de Corporation de développement

économique et communautaire.