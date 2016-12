Un nouveau site résidentiel pour retraités à Boisbriand

Voir la galerie de photos

Une nouvelle résidence pour retraités au Faubourg Boisbriand, situé en plein cœur du Faubourg Boisbriand, à proximité des axes des autoroutes 15 et 640, le nouveau site résidentiel L’Orée du Faubourg ouvrira prochainement ses portes aux retraités autonomes et semi-autonomes.

Super localisation

L’Orée du Faubourg vous offrira commodités et services susceptibles de préserver votre liberté et d’enrichir votre nouveau style de vie. Avantageusement localisée, la résidence se trouvera à seulement quelques minutes de marche d’une panoplie de commerces, de restaurants et d’espaces verts énergisants qui sauront assurément vous séduire

Confort et sécurité

En plus de se distinguer par son environnement extérieur, le design intérieur de L’Orée du Faubourg sera empreint d’élégance. Inspirés d’une architecture contemporaine classique, ses appartements seront spacieux et lumineux, tout en assurant un maximum de sécurité. La salle à manger avec service aux tables ainsi que l’accès à des soins de santé 24/7 feront de cette résidence un complexe résidentiel de choix à dimension humaine.

C’est pour bientôt…

Pour recevoir des nouvelles sur l’évolution du projet et pour connaître la date d’ouverture du nouveau bureau de location, il vous suffit de visitez le: http://www.loreedufaubourg.com/ ou le 450-435-4555.