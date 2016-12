La 22e édition de la dégustation d’huîtres et saveurs du monde de la CCITB

Voir la galerie de photos

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville a tenu, le 28 octobre dernier, la 22e édition de sa dégustation annuelle d’huîtres et saveurs du monde chez Boisvert Chevrolet Buick GMC. L’événement qui s’est déroulé dans une ambiance de réseautage festive a réuni plus de 350 convives.



Cette année, plusieurs restaurateurs locaux se sont joints au traiteur de chez Maison François afin de présenter aux invités un menu des plus variés : les pizzas, les ailes de poulet et les pommes de terre cactus du Boston Pizza Sainte-Thérèse, le bar à pâtes du restaurant Chez Milot, les huîtres fraîches et bruschettas des supermarchés IGA Daigle, le smoked meat et les saucisses de la Maison François, les fromages et les charcuteries du Prohibition bar à bière, les Tartares et salades du Steakhouse St-Charles et Tartares, les grillades de Farsa Traiteur ainsi que le bar à crêpes du restaurant Le Friand’Oeuf Sainte-Thérèse et le très populaire bar à bonbons.



La soirée fût ponctuée d’une agréable surprise que réservait la CCITB, et le député de Groulx, Claude Surprenant, à Jean-Claude Boies, vice-président de Boisvert Chevrolet Buick GMC. Ce dernier a reçu un chaleureux hommage et une médaille de l’Assemblée nationale pour l’ensemble de ses implications auprès de la communauté d’affaires de la MRC Thérèse-De Blainville.

Rappelons que monsieur Boies a été l’investigateur, en 1994, de la désormais très célèbre dégustation d’huîtres et de saveurs du monde. Cette activité avait alors été créée afin de permettre aux gens d’affaires d'être accompagnés de leurs conjoints ou conjointes dans une activité de la chambre de commerce. On peut dire que cette formule décontractée a fait ses preuves au fil des ans et permet toujours aux gens d’affaires d’inviter collègues, employés, conjoints et conjointes afin de profiter d’une soirée agréable en bonne compagnie.