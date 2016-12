Mercredi le 16 novembe 2016, se tenait la Journée Nationale de Formation Québec en réseau au Chateau Laurier, à Québec. Plus de 140 participants venant des différents services aux Entreprises des commissions scolaires du Québec. Plusieurs conférenciers ont traité de sujets importants en affaires en 2016.

Formation Québec en réseau contribue au développement des compétences de la main-d’œuvre en vue d’améliorer la performance des organisations et entreprises québécoises.

Regroupant les services de plus de 60 commissions scolaires au Québec, oeuvrant dans 1110 municipalités du Québec, offrant plus de 1000 formations. Formation Québec en réseau a permis la formation de plus de 5000 entrepreneurs depuis 2012 dans des domaines très diversifiés allant de la bureautique au soudage et fabrication métallique.

Formations pour tous et sur messure

Les services de formation s’adressent à toutes les organisations privées, publiques et parapubliques, ainsi qu’à l’ensemble des entreprises situées au Québec. Formation Québec en réseau par l’intermédiaire de ses membres et partenaires offre des solutions sur mesure pour les besoins de formation des entreprises. Ils sont également des spécialistes reconnus en formation de base en entreprise ainsi qu’en francisation. Pour plus d'information: www.quebecenreseau.ca