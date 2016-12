Clinique de soins Stéphanie Beauchamp a procédé à l'ouverture de ses nouveaux locaux situé à Boisbriand!

L'ouverture officielle du Centre de soins Stéphanie Beauchamp s'est tenue au 88 A boul. Grande-Côte à Boisbriand.

Dans une atmosphère conviviale, les clients, amis et partenaires étaient conviés à l'ouverture. Des activités de démonstration, de dégustations et d'informations sur la santé étaient sur place. Le centre bénéficie de divers produits Inovacure pour la perte de poids et de services de soins des pieds, deux salles de massothérapie, une salle de perte de poids et technologies Slimwave ainsi qu'une salle Hyperbar. Dans les prochains mois, s'ajouteront des formations ainsi que des journées santé à tous ses clients.

Stéphanie Beauchamp, qui a 14 ans d’expérience dans le domaine, vous accueillera en compagnie de son équipe Linda Geoffroy, massothérapeute et de Nathalie Cimon, assistante. C’est une suite de circonstances qui ont poussé Stéphanie Beauchamp à lancer sa propre entreprise « J'avais ma vision bien en tête depuis quelques années et maintenant je réalise un de mes rêves et j'en suis très fière », mentionne la jeune femme d'affaires.

Mme Beauchamp remercie ses commanditaires: Groupe BIA (Karl Bourque) ainsi que JPL Multiservices (Jean-Pierre Larrieux), Marc-André Robitaille de Inovacure et Marie-Michèle de pranaSens pour leurs contributions.

Le centre est ouvert lundi, mardi et vendredi de 9 h à 17 h, mercredi et jeudi de 8 h à 20 h et le samedi de 8 h à 13h au 88 A chemin Grande-Côte à Boisbriand.