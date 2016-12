Une délégation du Brésil s’arrête à Mirabel

Le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, accueillait, le 24 novembre dernier à l’hôtel de ville, une délégation d’une quinzaine de personnes de la Ville de Sorriso de l’état du Mato Grosso, au Brésil.



Représentée par M. Afrânio Cesar Nigliari, secrétaire municipal à l’Agriculture et à l’Environnement de la Ville de Sorriso, la délégation s’arrêtait à Mirabel dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc technologique agroindustriel.



Durant leur séjour en sol québécois, les membres de la délégation brésilienne voulaient connaître les objectifs et réalisations des parcs et incubateurs technologiques au Québec et en savoir plus sur les modes de gestion, d’opération et d’attraction d’entreprises dans les parcs industriels et agroindustriels. Ils en ont aussi profité pour établir des contacts avec des entreprises et institutions ayant un potentiel de partenariat technologique, académique ou commercial.



À noter que la délégation était composée de représentants de la Ville de Sorriso, de représentants d’entreprises, d’institutions de recherche et d’enseignement ainsi que d’associations sectorielles.