Dévoilement des candidats-vedettes « Les Bâtisseurs : Un défi à la fois! »

Les noms des candidats-vedettes de la 2e saison de l’émission « Les Bâtisseurs : Un défi à la fois! » ont été dévoilés hier au Cabaret Théâtre BMO lors d’un 5 à 7 de l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (AJCCITB). Rappelons que ce concept télévisuel a été lancé l’an dernier afin de venir en aide à de jeunes entrepreneurs en leur permettant de recevoir les conseils de différents experts.



Les bâtisseurs 2017 sont :



1. Caroline Desrosiers de CD Legal. Elle sera accompagnée par Alain Martineau de la Caisse Desjardins de l’Envolée pour son défi de gestion et de leadership au sein de son équipe.



2. Ludovic Bédard-Nadeau de la clinique Lauréa. Il sera accompagné par Josée Blondin, psychologue organisationnelle d’Intersources pour le développement organisationnel de sa clinique.



3. Nelly Furtado de Mille et un cupcake. Elle sera accompagnée de Marie-Noëlle Closson Duquette de Poirier Closson Duquette cabinet d’avocats et de notaires dans sa recherche d’un nouveau local et la négociation de son bail.



4. Roseline Beausoleil de BTK avocats. Elle sera accompagnée de Simon Louis-Seize et de Stéphanie Hudon du Groupe Investors Boisbriand pour la planification financière de son entreprise et pour la mise en place d’une stratégie de retraite.



5. Marie-Claude Duquette des Imprimés Triton. Elle sera accompagnée d’Eric Cholette-Dufour de Planning Média pour faire connaître la nouvelle image de l’entreprise et améliorer sa présence sur le Web.



6. Naïla Nehme d’Actimed Laboratoire orthopédique. Elle sera accompagnée par Luc Giroux de Lauzon Giroux comptables professionnels agrées afin d’y voir plus clair dans la comptabilité de son entreprise.



Les 6 émissions des « Bâtisseurs : Un défi à la fois » seront diffusées au cours du printemps prochain sur les ondes de la Télévision des Basses-Laurentides (TVBL) et sur le canal MaTV (Diffusion : Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, Montérégie, Lanaudière). Les auditeurs pourront ainsi suivre chacun des 6 bâtisseurs choisis dans leur vie de jeune entrepreneur et suivre l'évolution de leurs défis respectifs. L’AJCCITB tient à remercier ses partenaires pour leur précieux soutien — les Caisses Desjardins de l’Envolée et Thérèse-De Blainville, Lauzon Giroux CPA, Planning Média, Stéphanie Hudon et Simon Louis-Seize du Groupe Investors, Poirier Closson Duquette cabinet d’avocats et de notaires, Intersources ainsi que TVBL.