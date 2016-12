Une autre année qui se termine avec succès pour la CCITB!

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle, le président, monsieur Réal Couture, et la directrice générale, madame Cynthia Kabis, ont livré les résultats pour la saison 2015-2016. La dernière saison aura été très active alors que la CCITB a perpétué ses engagements permanents envers le développement économique de la région.



Du point de vue opérationnel, la CCITB s’est efforcée de bien remplir ses cinq mandats, soit le réseautage d’affaires, les services aux membres, les programmes socio-économiques, les affaires publiques pour représenter les intérêts des membres et les affaires locales.



Les personnes assumant la présidence des trois ailes de la CCITB ont pris parole pour faire part de leurs réalisations, soit Martin Breault, président de l’Aile Jeunesse, Charléric Gionet, président du GEST ainsi que Gina Bergeron-Fafard, présidente de l’AGAR.



De plus, l’année fut parsemée d’une multitude de réalisations dont nous sommes très fiers, entre autres de nouveaux projets et programmes pour répondre aux besoins des gens d’affaires de la MRC ainsi que l’organisation d’événements de réseautage de grande qualité. Parmi les événements novateurs et les nouveautés, notons, entre autres :

La remise de trousses de bienvenue à toutes les nouvelles entreprises qui s’établissent dans la région;

L’organisation de l’émission Les Bâtisseurs

La présentation du budget de la Ville de Rosemère aux commerçants

La gestion du programme Objectif Carrière

La CCITB a également reçu la ministre des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, dans le cadre d’une rencontre privée. En plus de s’être fait entendre par voie de communiqué à plusieurs reprises au cours de la saison, la Chambre est présente au sein des 16 organismes ou conseils d’administration, notamment à la direction de la Régionale des chambres de commerce des Laurentides.



Consulter le rapport annuel 2015-2016