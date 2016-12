Pour des produits et cadeaux différents

La bergerie le Terroir à laine est une entreprise agrotouristique située à Mirabel, en bordure de la rivière du Nord dans le secteur de Saint-Canut.

Les propriétaires, Danielle Bergeron et Gaëtan Daoust, sont des producteurs d'agneaux et transforment la fibre de la laine de moutons et de chèvres mohairs. On y trouve également de la viande d'agneaux nourris sans antibiotiques ni médicaments préventifs.

Tous les produits sont faits à la main et sont présentés à la boutique située sur la ferme. Plusieurs articles sont offerts : viande d'agneau en saison, laine à tricoter filée à la main, peaux de mouton ainsi que différents articles-cadeaux et plus.

Un producteur régional à découvrir.