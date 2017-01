La Ville investit dans l’affectation d’un agent de liaison dédié aux gens d’affaires de Rosemère

La Ville de Rosemère et l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) sont fières d’annoncer la création d’un poste d’agent de liaison entièrement dédié aux gens d’affaires de Rosemère afin d’améliorer les communications et l’accompagnement pour les entreprises de chez nous. C’est lors du diner réseautage de l’AGAR, durant lequel était présenté le budget 2017 de la Ville de Rosemère, que la mairesse Madeleine Leduc a annoncé la bonne nouvelle.



« La Ville est particulièrement enchantée de la mise en œuvre de ce partenariat. Notre secteur commercial contribue significativement à l’essor de Rosemère et nous croyons que cette mesure appuiera davantage nos gens d’affaires dans leur développement. L’annonce de ce projet pilote est d’autant plus intéressante qu’elle constitue une première dans notre région », a affirmé Madeleine Leduc, mairesse de Rosemère.



L’agent de liaison, qui relèvera de la CCITB, aura pour mandat de communiquer avec les entreprises de Rosemère, de les informer des projets de la Ville et de recueillir leurs questions ou commentaires, pour ensuite faire les suivis nécessaires auprès des représentants municipaux. Cette démarche, rendue possible grâce à la collaboration financière de la Ville, assurera une liaison et un dialogue constant avec les diverses parties prenantes.



« Nous sommes convaincus que cette ressource aidera grandement les entrepreneurs qui ne savent pas toujours à qui s’adresser pour avoir réponse à leurs questions. En consultant les commerçants, nous croyons que cela apportera des commentaires constructifs qui contribueront à la prospérité de la ville de Rosemère ainsi qu’à celle de ses entreprises», a mentionné Gina Bergeron-Fafard, présidente de l’AGAR.



L’AGAR se donne pour mission de favoriser le développement des entreprises de la Ville de Rosemère, tout en augmentant la visibilité de celles-ci auprès des citoyens. La ville de Rosemère collabore à la réussite du plan d’action de l’AGAR et s’implique pour la promotion et la visibilité de ses entreprises. Notons qu’une deuxième édition de la carte des entreprises de Rosemère sera distribuée à tous les foyers rosemèrois en avril prochain et que la campagne découverte annuelle aura lieu en mai dans les commerces participants.