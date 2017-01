Jean-Claude Boies invite les entreprises à devenir membre de la CCITB pendant la campagne annuelle de recrutement !

La chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville tiendra sa campagne de recrutement annuelle du 1er au 28 février 2017. Les entreprises non membres adhérant durant ce mois bénéficieront pour l’occasion d’une offre promotionnelle avantageuse. En effet, en plus de la visibilité gratuite et des cinq activités incluses avec l’adhésion, les nouveaux membres pourront participer gratuitement au midi d’affaires du 19 avril 2017 ainsi qu’au 5 à 7 réseautage du 17 mai 2017.

Jean-Claude Boies, vice-président chez Boisvert Chevrolet Buick GMC, préside la campagne de recrutement 2016-2017 sollicite les entreprises de la région : « La CCITB vous permet de tisser des relations d'affaires durables en plus d'offrir différents services commerciaux. Bienvenue à tous ! »



L’abonnement à la CCITB donne droit à de multiples avantages exclusifs, dont un réseau d’affaires de 750 membres, l’accès à un programme d’assurance collective, des rabais substantiels auprès de plusieurs fournisseurs, plus d’une cinquantaine d'activités de réseautage, une visibilité exclusive et une multitude de programmes qui répondent aux besoins des entreprises. La CCITB s’engage à épauler ses membres et à leur offrir un service à la clientèle exemplaire. Les nouveaux membres de la CCITB bénéficient d’un plan d’intégration personnalisé, d’un accompagnement ainsi que de la visibilité réservée exclusivement aux nouveaux membres.



« La CCITB offre un soutien précieux à plus de 750 entreprises de la région et souhaite accueillir de nouvelles entreprises. La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville multipliera les efforts durant le prochain mois afin de faire connaître tous ces avantages aux entreprises de la région » mentionne Cynthia Kabis, directrice générale de la CCIT B.



La CCITB vous invite à visiter sa page Facebook ou le www.ccitb.ca/campagne tout au long du mois de février pour découvrir sa propre raison d’être membre !



Pour profiter de cette offre et de tous les avantages de faire partie de ce réseau d’affaires incomparable, les entreprises sont invitées à communiquer avec Caroline Mercier, chargée de projets, Relations avec les membres, au 450-435-8228 x 225 ou par courriel cmercier@ccitb.ca.