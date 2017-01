Des producteurs expérimentent l’hiver dans les Laurentides!

En collaboration avec le Bureau du Cinéma et de la télévision du Québec, le Bureau du Cinéma et de la télévision des Laurentides recevait, la semaine dernière, 3 jeunes producteurs de Los Angeles dans un Fam Tour hivernal. Les maisons de production représentées étaient : Amblin Partners, Annapurna Pictures et Focus Features. Dans un Fam Tour, les producteurs invités partent à la découverte des différents trésors des Laurentides. Cette tournée de la région leur permet, non seulement de découvrir des paysages qu’ils ne connaissent pas, mais également d’apprécier l’atmosphère de la région. Accompagnés des représentants des Bureaux de cinémas, ils peuvent aussi en apprendre plus sur les modalités de tournage au Québec.

Les tournées de familiarisation (fam tour) s’inscrivent directement dans la mission du BCTL, puisqu’elles permettent la promotion de la région et de ses lieux de tournages directement auprès du public international et même local, en plus de leur faire vivre une expérience des Laurentides et du Québec. Suite à ces tournées, les invités peuvent sérieusement considérer la possibilité de tourner leurs projets ici, dans les Laurentides. Du côté des Bureaux de cinéma, les Fam tour permettent de créer de forts liens avec d’importants joueurs de l’industrie.



À cet effet, Katia Shannon, représentante du BCTL insiste sur l’incroyable occasion que les tournées de familiarisation offrent au BCTL : « Dans cette ère de changement dans l’industrie audiovisuelle et avec l’avènement de nouvelles technologies, nous constatons qu’une toute nouvelle génération de décideurs se met en place. De pouvoir côtoyer ces gens, d’assister et surtout de prendre part à l’évolution de cette grande industrie est très stimulant et est un privilège pour nous. »