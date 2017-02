Le maire présente les grandes lignes aux représentants du milieu des affaires

Le 25 janvier dernier, le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, exposait les grandes lignes du budget aux quelque 200 convives, issus en grande partie du milieu des affaires mirabellois, qui prenaient part à une activité organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel.



Le maire de Mirabel a profité de cette tribune pour confirmer que le budget de quelque 87 619 000 $, adopté pour l’année 2017, ne comportait aucune hausse de taxes foncières – en dépit du dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation – et affichait une réduction de la dette. Il a aussi attiré l’attention sur les efforts consentis par le conseil pour réduire au minimum le taux pour les immeubles agricoles dans le but de ne pas imposer aux agriculteurs une hausse de taxes.

Au cours de sa présentation, il a su résumer les nombreux projets prévus au calendrier 2017, dont la construction d’un nouveau centre culturel, secteur de Saint-Benoît, et d’un bassin d’eau en béton au parc régional du Bois-de-Belle Rivière, la transformation du terrain de soccer du parc Victor-Lapointe, secteur de Saint-Canut, l’acquisition de nouveaux modules de jeux dans l’ensemble des parcs, l’aménagement de feux de circulation pour remédier aux problèmes de congestion, secteur de Saint-Augustin, la réfection et l’élargissement par endroit de la côte des Anges, dans ce même secteur, et la création d’un fonds spécial pour le financement de la construction éventuelle d’un complexe aquatique.



Il a aussi fait la démonstration de l’évolution et du développement qu’a connus Mirabel au cours des dernières années sur le plan de la richesse foncière, des budgets, des dépenses en immobilisations, du taux global de taxation, de la croissance de la population, du nombre de travailleurs, des surplus budgétaires… De la même façon, il a fait état des nombreuses actions et interventions de la Ville dans divers domaines d’activité et à plus d’un égard.

« Le budget équilibré que je vous ai présenté démontre l’excellente santé financière de la Ville de Mirabel, qui est en forte croissance sur les plans industriel, commercial et résidentiel. Il témoigne aussi d’une gestion responsable et proactive, qui favorise notre propulsion en matière de développement socio-économique », indique le maire de Mirabel.