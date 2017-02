Un nouveau président pour l’Aile des gens d’affaires de Rosemère

Le comité de l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR) annonce un changement à la présidence de l’AGAR. Gina Bergeron-Fafard, présidente de l’Aile des gens d’affaires de Rosemère depuis sa création en juin 2015, cède maintenant sa place à Pierre Paquin, avocat chez Tandem Avocats-Conseils. Le rôle de vice-président reviendra à Christian Beauchamp, directeur général du Bureau en gros Rosemère.

M. Paquin siège sur le comité de l’AGAR depuis bientôt deux ans et contribue activement à l’accomplissement du plan d’action de celle-ci. Il sera un atout important de par son implication et sa participation aux événements des différents organismes et associations de la région.

« J’ai accepté avec enthousiasme ce nouveau défi, car je crois fermement à la mission de l’AGAR et je suis convaincu que c’est en continuant de travailler ensemble que les entreprises et la ville de Rosemère en ressortiront gagnantes. »

Rappelons que Pierre Paquin compte également sur l’implication de Christian Beauchamp, comme vice-président ainsi que six autres administrateurs : Dorianne Deshaies (les tabliers Fiou et Consultante Rusée), Rose Lacroix (Le Collaborateur sur Mesure), Boris Askal (Cuisines Rosemère), Jo Circé (Pacini Rosemère), Pierre Maisonneuve (Entreprises Charles Maisonneuve) et Jasmin Séguin (Studio-Création Concept).



A propos de l’Aile des gens d’affaires de Rosemère :

L’AGAR se donne pour mission de favoriser le développement des entreprises de la Ville de Rosemère, tout en augmentant la visibilité de celles-ci auprès des citoyens. La ville de Rosemère collabore à la réussite du plan d’action de l’AGAR et s’implique pour la promotion et la visibilité de ses entreprises. Notons qu’une deuxième édition de la carte des entreprises de Rosemère sera distribuée à tous les foyers rosemèrois en avril prochain et que la campagne découverte annuelle aura lieu en mai dans les commerces participants de Rosemère.