Perspectives 2017 : Une expérience des plus enrichissantes!

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville a tenu hier l’édition 2017 de son forum économique « Perspectives », présentée par la Caisse Desjardins de l’Envolée, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville.



Cet événement a permis aux gens d’affaires qui s’étaient réunis d’en savoir plus sur les perspectives économiques de la MRC Thérèse-De Blainville. L’activité a commencé par une conférence d’ouverture de Florent Lado Nogning, adjoint exécutif à la direction régionale des Laurentides du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation qui a fait un compte-rendu d’où se situe la région des Basses-Laurentides au niveau économique et quels en seront les secteurs les plus prometteurs pour les prochaines années. S’en est suivi une conférence avec Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) qui est venu expliquer l’importance d’instaurer une culture d’innovation au sein d’une entreprise afin qu’elle puisse être plus productive et demeurer compétitive par rapport à ses principaux concurrents.



Ensuite, les participants ont pu entendre trois panélistes démystifier le marketing en ligne en décrivant les avantages et désavantages de leurs démarches numériques tant au niveau de leurs ventes que de leurs relations avec leurs employés, fournisseurs et clients. Luc Robert, associé principal – consultation pour la Banque de développement du Canada (BDC) a expliqué aux participants comment déterminer l’approche la plus efficace pour leur entreprise et l’importance de bien planifier son budget afin de s’assurer de la rentabilité d’une telle démarche. Par la suite, Geneviève Tremblay, propriétaire du Studio Moov à Boisbriand et Steve Cristofaro, gestionnaire marketing numérique chez Sail Plein Air, ont quant à eux fait part aux participants de leurs expériences à titre d’entreprise étant présentes sur le Web, et ce, tant au niveau des difficultés rencontrées en milieu de parcours qu’au niveau des changements liés aux tâches des employés ou encore, des réactions de leurs clients et fournisseurs.



L’événement fût clôt par le midi d’affaires avec Dominic Gagnon, propriétaire de Connect & Go.

La CCITB est toujours fière de compter sur la participation de plusieurs experts qui permettent d’offrir des événements de grande qualité à ses membres et tient à remercier les partenaires ayant permis la tenue de cette activité : la Caisse Desjardins de l’Envolée, la Banque de développement du Canada (BDC), le CAE RiveNord, le Regroupement des CPA Laval-Laurentides ainsi que le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI).



Pour consulter les différentes présentations des panélistes, consultez la page ccitb.ca/perspectives2017