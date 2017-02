Les déjeuners seront disponibles toute la journée dans les restaurants McDonald's du Canada à compter de mardi prochain.

Cette annonce concerne plus de 1 100 succursales au pays. La chaîne de restauration rapide sert plus de 120 millions d'oeufs canadiens chaque année et prévoit que ce nombre augmentera avec cette nouvelle offre.

C'est en 1976 que le premier sandwich Œuf McMuffin fait son entrée au Canada, en même temps que le déjeuner chez McDonald's.