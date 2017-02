Un agent de liaison pour l’Aile des gens d’affaires de Rosemère

Le comité de l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR) est fier d’annoncer l’arrivée de Gina Bergeron-Fafard comme agente de liaison, dans le cadre d’un projet pilote prévu jusqu’en décembre 2017.

L’agente de liaison sera entièrement dédiée aux gens d’affaires de Rosemère afin d’améliorer les communications et l’accompagnement pour les entreprises. Elle aura pour mandat de communiquer avec les entreprises de Rosemère, de les informer des projets de la Ville et de recueillir leurs questions ou commentaires, pour ensuite faire les suivis nécessaires auprès des représentants municipaux. Cette démarche, rendue possible grâce à la collaboration financière de la Ville, assurera une liaison et un dialogue constant avec les diverses parties prenantes.

« Madame Bergeron-Fafard est la candidate tout indiquée de par sa connaissance des réalités que vivent les commerçants, en ayant dirigé elle-même un commerce pendant plus de douze ans, ainsi que par son ancien rôle de présidente de l’AGAR » mentionne Pierre Paquin, président de l’AGAR.

Les entreprises de Rosemère pourront dorénavant joindre Gina Bergeron-Fafard directement à la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville au 450-435-8228, poste 229, ou par courriel à gbergeronfafard@ccitb.ca.