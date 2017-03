Bombardier remporte un prix aux États-Unis

La publication « Aviation Week » remettait tout récemment un prix prestigieux à Bombardier pour la mise en service de sa nouvelle gamme d’avions de la Série C.



En effet, la compagnie installée à Mirabel recevait le « Civil Aviation Laureate » pour ses avions qui sont « les seuls de ligne à fuselage étroit de conception entièrement nouvelle à entrer en service depuis plus de 20 ans ».



« Ce prix décerné à Bombardier vient faire la preuve encore une fois du savoirfaire de ce fleuron de l’industrie aéronautique québécoise et rejaillit du même coup sur Mirabel qui, de plus en plus, est reconnue comme pôle aéronautique du grand Montréal », indique le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard.

Le choix de Bombardier à titre de lauréat de l’aviation civile s’appuie sur « l’intégration de technologies à la fine pointe dans ses appareils qui hausse la barre pour les avions de type monocouloir », selon le rédacteur en chef d’Aviation Week, M. Joseph C. Anselmo.