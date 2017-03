Une entreprise de Sainte-Thérèse est finaliste pour le « Prix TELUS | PME impliquée »

TELUS est ravie d’annoncer que la Boutique-Atelier Métamorphose de Sainte-Thérèse est l’une des trois entreprises finalistes pour le « Prix TELUS | PME impliquée », une récompense qui souligne l’engagement communautaire exceptionnelle des petites et moyennes entreprises. Le prix s’accompagne d’une bourse de 2 500 $ que le récipiendaire remet ensuite à l’organisation caritative de son choix.



La Boutique-Atelier Métamorphose s’est démarquée pour l’aide qu’elle apporte aux jeunes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme en offrant des stages en ébénisterie. Les stages offerts permettent de donner aux jeunes une expérience de travail concrète qui contribue à leur intégration dans la communauté. La Boutique-Atelier Métamorphose fut finaliste auprès des entreprises Alia Conseil et Cible Solutions.



Les trois entreprises finalistes pour le « Prix TELUS | PME impliquée » furent sélectionnées par un jury composé de chefs de file de la communauté des affaires ainsi que de membres de l’équipe TELUS et de son Comité d’investissement communautaire de Montréal. Le prix fut remis dans le cadre de la Célébration communautaire de TELUS à Montréal où TELUS a également annoncer un nouveau partenariat avec La Ruche qui permettra d’encourager le financement de projets novateurs et de contribuer à l’essor des entrepreneurs sociaux grâce aux Bourses TELUS du 375e.