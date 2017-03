Franc succès pour le 10e anniversaire du Salon PME COLLÈGE LIONEL-GROULX

Le 10e Salon PME du Collège Lionel-Groulx a accueilli, le mardi 21 mars, un nombre record de visiteurs. Organisé en totalité par des étudiants en Gestion de commerces, cet événement a offert une vitrine extraordinaire à 27 petites ou moyennes entreprises de la région.



Non seulement la 10e édition marquait une étape importante pour le Salon PME, mais elle a établi un nombre record de commanditaires et prix remis aux visiteurs. Deux heures après l’ouverture des portes, le nombre espéré de participants avait déjà été dépassé, indique le comité organisateur, puisque, déjà, 1000 produits promotionnels s’étaient envolés comme de petits pains chauds.



Dans le cadre de leur cours de représentation commerciale, les finissants en Gestion de commerces se sont investi corps et âme pour représenter du mieux qu’ils pouvaient l’entreprise de leur choix et leur offrir une visibilité auprès de centaines de personnes. Cette initiative, instaurée par la professeure Julie Laganière, a permis aux étudiants d’apprendre le métier de représentant de façon plus concrète.

Pour le 10e anniversaire du salon, tous les kiosques proposaient la participation à des concours, des tirages et une panoplie d’échantillons, ce qui a permis aux visiteurs de filer les mains pleines. Du début jusqu’à la fin, une ambiance de fête régnait au Carrefour étudiant du cégep avec de la musique, de l’animation et de nombreux sourires.

De la part de tous les étudiants, professeurs et commerçants impliqués, merci d’avoir participé à la réussite du 10e Salon PME du Collège Lionel-Groulx. En espérant que cette tradition perdure pour une autre décennie!

