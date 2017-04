Plusieurs partenaires s’impliquent pour des investissements qui totalisent plus de 173 000 $ au parc régional du Bois-de-BelleRivière

Les représentants des principaux partenaires associés au développement du parc régional du Bois-de-Belle-Rivière étaient réunis, aujourd’hui, à la sucrerie Au pied de l’érable afin de procéder au dévoilement des investissements provenant de ces nouveaux partenaires.



L’ensemble des investissements répartis en sept projets totalise une somme de 173 685 $. La contribution de ces nombreux partenaires permet, entre autres, de créer un site dynamique offrant plusieurs événements populaires à la population, d’améliorer les aménagements du parc et de consolider les emplois.



Développement du parc de glace

Un investissement combiné qui totalise 98 060 $ a été réalisé pour le développement du parc de glace éclairé en collaboration avec l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et la Ville de Mirabel.



Mirabel, la tournée de l’érable

Un investissement combiné de 48 825 $ de plusieurs partenaires est actuellement en réalisation dans le cadre du projet mobilisateur «Mirabel, la tournée de l’érable». Au nombre des partenaires, le créneau d’excellence Tourisme de villégiature quatre saisons, soutenu par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation avec son Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence (PADS), en collaboration avec Tourisme Laurentides, Tourisme Mirabel et la Ville de Mirabel. Mentionnons également que le projet a été soutenu par la contribution des Routes des gerbes d’Angelica, d’Hélibellule et d’Intermiel. Ce projet comporte plusieurs actions visant à réunir les entreprises et assurer une offre diversifiée sur toute l’année avec l’objectif suivant : la découverte de l’érable à Mirabel. Bien entendu, La tournée de l’érable positionne Mirabel à titre de chef de file dans ce secteur de développement touristique.



Participation de Enbridge Pipelines

Une contribution de 4 500 $ permettra de réaliser une autre édition de la très populaire Fête de la pêche les 3 et 4 juin prochain.



Implication du Musée d’art contemporain des Laurentides

Le Musée d’art contemporain des Laurentides confirme également une contribution équivalente à 10 000 $ consacrée à l’implantation de nouvelles œuvres dans le sentier Art 3, dans le cadre de son 10e anniversaire.



Participation d’Emploi-Québec Laurentides

Emploi-Québec Laurentides a récemment soutenu le parc par sa mesure de concertation pour l’emploi pour un montant de 5 000 $ pour la stabilisation d’un emploi à l’année en lien avec le développement dynamique de sa station hivernale.



Courses gourmandes

Le parc accueillera cet automne la troisième édition des Courses gourmandes. Ce partenaire d’événements a confirmé une contribution de 3 000 $ pour l’activité.



Participation de plusieurs partenaires

Pour leur part, GDG environnement, les eaux Naya et le club Optimiste du secteur de Saint-Augustin investiront un montant qui totalise environ 4 300 $ à titre de partenaire pour la réalisation de plusieurs projets et activités au parc.



Comme l’explique le directeur général du parc, M. Stéphane Michaud, « le développement dynamique et exceptionnel de ce joyau de la région permet de créer une plate-forme très intéressante pour les entreprises et organismes qui désirent poser un geste concret pour Mirabel et la région des Laurentides ». « La réalisation de ces projets, de poursuivre M. Michaud, nous permettra de rehausser la qualité de nos activités offertes et de nos aménagements ainsi que de notre service à la clientèle.»



Au cours des dernières années, plusieurs activités de type grand public ont été mises sur pied au parc. Les nombreuses infrastructures de plein air qui y ont été ajoutées offrent une accessibilité et un contact avec la nature, et ce, à longueur d’année.



Comme l’indique le président du parc, M. Jean Bouchard, « ces projets ont été mis de l’avant suite à plusieurs démarches visant à améliorer ce lieu unique ainsi que pour y offrir des activités pour tous. Une fois de plus, nous avons le privilège d’obtenir le précieux soutien de nombreux partenaires qui se sont associés à nos démarches afin de développer ce magnifique parc régional pour la population. Nous tenons à les remercier puisqu’ils souscrivent à notre mission. Finalement nous invitons la population à venir profiter de ce site exceptionnel à Mirabel ».

On aperçoit sur la photo (de gauche à droite) : M. Jean Bouchard, maire de Mirabel, Mme Chantal Lajeunesse, représentante d’Emploi-Québec, Mme Lucilia Albernaz, vice-présidente de Tourisme Mirabel, Mme Marie-Claude Leclaire, représentante de la compagnie Enbridge, M. Jonathan Demers, directeur du Musée d’art contemporain des Laurentides, et M. Stéphane Michaud, directeur du parc régional du Bois-de-Belle-Rivière.