La CCITB et le RGAB s’unissent pour une 4e édition du tournoi de golf conjoint !

C’est avec un immense plaisir que la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) et le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) collaboreront à nouveau cette année afin de proposer à leurs membres respectifs un tournoi de golf conjoint, qui aura lieu le 15 août 2017 au Club de Golf Le Blainvillier. Sous la présidence d’honneur de Joël Bouchard de l’Armada Blainville-Boisbriand, 224 joueurs se regrouperont pour l’occasion.



Pour donner suite au brillant succès des trois premières éditions du tournoi et aux commentaires positifs des membres et des partenaires de la CCITB et du RGAB envers cette association, les deux organisations ont décidé de poursuivre cette dernière afin de continuer de répondre aux demandes des gens d’affaires de la région. Alors que le tournoi permettra aux 224 joueurs de réseauter sur deux parcours de golf exceptionnels, tous les participants seront réunis lors du brunch et du souper grillades. Des billets pour le souper grillades seront également mis en vente pour ceux et celles qui ne peuvent pas être présents au tournoi.



Cet événement fort attendu par la communauté d’affaires de la région est reconnu comme un tournoi des plus animés et où les participants ont beaucoup de plaisir. Il s’inscrit dorénavant au calendrier annuel des 2 associations puisqu’il représente une occasion en or de tisser un réseau de relations d’affaires dans un contexte professionnel et convivial.



Les entreprises désireuses d’obtenir de la visibilité lors de cet événement d’envergure pourront le faire par le biais d’une affiche par parcours ou bien d'une affiche sur un seul parcours et auront la possibilité d’y faire une animation. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 225 $. Pour de plus amples informations ou pour s’inscrire, les personnes intéressées peuvent consulter le site Web de la CCITB au www.ccitb.ca ou celui du RGAB au www.rgab.ca.