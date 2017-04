Le plus grand rendez-vous d’entreprises féminines est de retour à Mirabel

Voir la galerie de photos

Découvertes, plaisir, ressources et une occasion en or de se gâter, voilà ce que promet la 4e édition d’une soirée de filles hors de l’ordinaire, VENDREDI VIP, le 12 mai prochain dès 16 h 30. En plus d’être le plus grand rendez-vous d’entreprises au féminin de la région, cet événement annuel incontournable accueillera cette année plus 750 femmes venues découvrir ou redécouvrir des entreprises et richesses d’ici dans une ambiance festive et décontractée.

Un vent de renouveau

Il faut dire que la demande grandissante et la popularité de l’événement a contraint l’organisatrice, Julie Pominville, à trouver un nouvel emplacement et c’est un beau problème pour celle qui avait imaginé le tout il y a 4 ans dans une formule intimiste à rassembler des amies dans son salon. Cette année, c’est ainsi à la sucrerie Bonaventure à Mirabel que les quelques 60 entreprises présenteront aux femmes, amies et voisines une variété rafraîchissante de produits et services répondant à la réalité de la femme d’aujourd’hui. Ce Vendredi VIP, c’est bien plus qu’un salon. C’est un moment extraordinaire entre amies. On s’amuse, on goûte, on découvre et on placote mais surtout, on échange, on fait de petites trouvailles uniques, on se fait des cadeaux et on parle affaires! de souligner non sans fierté celle qui chapeaute l’événement depuis les tout-débuts, en 2014.

Une programmation haute en couleurs

Dès 13 h 30, les femmes entrepreneures se mettent en mode action pour la partie de l’événement qui leur est réservée : présentations, conférence et conseils d’affaires, réseautage et maillage.

À 16 h 30, les portes ouvrent au grand public. Visites, dégustations, stations alimentaires, cocktails, magasinage. Tout est en place pour un agréable moment. Chaque femme étant unique, elles y trouveront toutes leurs comptes entre les kiosques d’esthétique, coiffure, de services de santé ou d’accompagnement à la naissance, de l’aide au démarrage d’entreprise ou de style vestimentaire, de services professionnels comme chiropratique, bijoux, mode, même armoires de cuisine! Chaque exposante s’engage par ailleurs à présenter au moins une promotion réservée aux participantes venues magasiner sur place et rencontrer directement les créatrices et les conceptrices tendance de tout acabit.

Trois défilés

L'idée de créer cette soirée est d'abord venue pour faire connaitre une designer d'ici. Depuis, le clou de la soirée s'avère être, année après année, ces défilés qui présentent les nouvelles collections de plusieurs boutiques et designers québécoises réunies pour l’occasion. Cette année, au programme, 3 différents défilés qui auront lieu dans la grande scène. Ces défilés débutent dès 18h, sur la grande scène et s'enchaineront à chaque heure.

Voilà une soirée qui se termine en beauté dans la zone festive avec la terrasse extérieure qui sera animée de 20 h 30 à 23 h 30 par la DJ Julie St-Pierre, qui rafraichira et divertira les convives qui souhaitent profiter encore un peu de cette soirée entre filles.

Un grand concours

Encore cette année, plusieurs prix sont à gagner. Tout au long du salon, des entreprises offrent des tirages à leurs kiosques. Le grand prix s’avère être une journée de filles pour la gagnant et 3 de ces amies incluant : séance photo, coiffure, maquillage, robes bijoux et plusieurs autres cadeaux. Un concours d’une valeur de plus de 1400$. Pour s’inscrire il suffit d’être présente à la soirée et de remplir les coupons aux kiosques identifiés.

ASSOCIATION À UNE CAUSE

Pour sa 4e édition, l’organisation a décidé d’aller encore plus loin en s’associant à la Fondation de l’hôpital de St-Jérôme et 5$ par billets vendus leurs seront remis.

De fidèles partenaires

Desjardins – Centre financier aux entreprises des Basses-Laurentides est un partenaire de première ligne en matière d’entrepreunariat régional et est très fière de soutenir cette belle initiative et l’énergie déployée par ces femmes exemplaires. CIME FM La radio des Laurentides est notre voix officielle. À eux se joignent Productions SEVTECH pour assurer sons et lumières sur ces vedettes et Madame Sylvie D’Amours, députée de Mirabel pour rendre possible la réalisation de cet événement.

Les billets sont en vente au coût de 40 $ incluant deux consommations et quelques bouchées, l’admission au salon, aux 3 défilées et à la zone festive. Notons par ailleurs qu’un prix avantageux est disponible en ligne seulement au coût de 30 $ sur réservation de 10 billets.

Points de vente des billets

en ligne

Eventbrite.ca

Recherchez Vendredi VIP

Auprès d’une exposante participante

voir la liste sur le site vendredivip.com