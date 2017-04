L’AGAR invite les citoyens à découvrir les commerces de Rosemère

C’est avec fierté que l’Aile des gens d’affaires de Rosemère de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) lance la deuxième édition de la campagne découverte, qui se déroulera tout le mois de mai dans les vingt-six entreprises participantes de Rosemère.

La campagne découverte de l’AGAR aura deux volets :



1) Promotions :

Les citoyens pourront profiter de différentes promotions offertes chez les entreprises participantes, en présentant les coupons promotionnels qu’ils trouveront dans le répertoire des entreprises de Rosemère, envoyé au début avril avec le Rosemère Nouvelles et distribué dans les commerces participants.



2) Tirage :

Aussi, en complétant les coupons de participation, les citoyens courront la chance de gagner des prix d’une valeur totale de 3300 $.



En effet, les noms de dix finalistes seront tirés au sort parmi tous les coupons recueillis et quatre grands prix seront remis lors de la soirée de clôture le 6 juin, dont :

1 trousse de produits Vivierskin et 1 embellissement cutané offert par la Clinique Idunn

Une tournée « magasinage et resto » d’une valeur de 500 $ offerte par Place Rosemère et Pacini Rosemère

Une carte cadeau de 500 $ applicable sur tout achat chez Turcot Olivier Optométriste

Un rabais de 500 $ applicable sur une structure de lit évolutive offerte par FLEXA.

Trois autres chanceux obtiendront un panier cadeau d’une valeur de 400 $, composé de prix offerts par les entreprises participantes.



« Plus de 1300 personnes ont participé à la campagne découverte l’année dernière et nous espérons obtenir un aussi grand succès cette année! » affirme Pierre Paquin, président de l’AGAR.



« Je suis à la fois heureuse et fière de souligner le lancement de la deuxième Campagne découverte des entreprises de Rosemère. Heureuse, car la tenue de cette deuxième édition témoigne du fait que la première a connu un succès tel que tous ont souhaité répéter l’expérience. Et la fierté qui m’anime provient de l’enthousiasme de tous à contribuer au dynamisme de notre belle ville. Bravo! » souligne Madeleine Leduc, Mairesse de la ville de Rosemère.



Tous les détails ainsi que la liste complète des 26 entreprises participantes se trouvent sur la page Web www.ccitb.ca/decouvrezrosemere. Les citoyens sont invités à participer en grand nombre et à partager leurs découvertes sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #decouvrezrosemere.

Sur la photo: Le président de l’AGAR entouré des partenaires majeurs de la campagne découverte; Stéphanie Cloutier (Clinique Idunn), Martin Nadeau (FLEXA), Christian Beauchamp (Bureau en gros Rosemère), Pierre Paquin (président de l’AGAR), Jessy Turcot (Turcot Olivier Optométristes), Jo Circé (Pacini Rosemère) et Isabelle Lamarche (Place Rosemère).