Dévoilement des finalistes du Gala Stellar 2017

Les noms des finalistes du Gala Stellar de la Chambre de Commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) ont été dévoilés hier au Lib Boisbriand lors d’un 5 à 7 organisé par la CCITB en collaboration avec les supermarchés IGA Daigle. La 31e édition du Gala Stellar, présenté par les Caisses Desjardins Thérèse-De Blainville et de l’Envolée, se tiendra le 2 juin 2017 au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville.



Les finalistes sont :



1. Dans la catégorie Entreprise de l’année (moins de 15 employés) un prix remis par District 23, les finalistes sont : Dominic Dufour Joaillier, Pro Gestion inc. et Zero Limite Fitness



2. Dans la catégorie PME de l’année (15 employés et plus), un prix remis par la Banque de Développement du Canada, les finalistes sont : Brasseurs du Nord, Prohibition bar à bières et Clinique Multisens inc.



3. Dans la catégorie Investissement de l’année, un prix remis par Transcanada, les finalistes sont : Openmind technologies, Lib Boisbriand et Mille et un cupcake



4. Dans la catégorie Jeune entrepreneur de l’année, un prix remis par le Regroupement de l’ordre des CPA Laval-Laurentides, qui remettra également une bourse de 1500 $ en services comptables au lauréat de la catégorie, les finalistes sont : Marie-Claude Duquette (Les Imprimés Triton), Christine Turgeon (Clinique Multisens inc.), Philippe Massicotte (PmFitness inc.).



5. Dans la catégorie Hommage à un employé remarquable, un prix remis par La Petite Bretonne, les finalistes sont : Lisa Marie Faccone (Remboursements Alisa inc.), Natacha Brisson (Télévision des Basses-Laurentides) et David Lavallée (Parrainage civique Basses-Laurentides).



6. Dans la catégorie OSBL ou entreprise d’économie sociale de l’année, un prix remis par le député de Blainville, M. Mario Laframboise et le député de Groulx, M. Claude Surprenant, les finalistes sont : Palettes FGL, Centre de prévention du décrochage scolaire OMÉGA et Music 4 Cancer.



7. Dans la catégorie Initiatives en gestion des matières résiduelles et en développement durable, un prix remis par les Caisses Desjardins de l’Envolée et de Thérèse-De Blainville, les finalistes sont : Coiffure Ô Douceurs, Ville de Lorraine et Resto Pop Thérèse-De Blainville.



8. Pour le prix Implication bénévole dans sa communauté, un prix remis par les journaux Nord-Info et Voix-des-Mille-Îles du Groupe JCL les finalistes sont : Marie-Noëlle Closson Duquette (Closson Duquette cabinet d’avocats), Francis Charron (EMD Construction) et Marie-Claude Duquette (Les Imprimés Triton).



9. Pour le prix Gestion des ressources humaines, un prix remis par Groupe Humanova, les finalistes sont : Raphaël U, Carbonic et Algo Design



10. Et finalement, pour le prix Nouvelle entreprise de l’année, un prix remis par Amyot Gélinas et dont le, ou la, récipiendaire se verra offrir une bourse d’une valeur de 6000 $, les finalistes sont : Pacini Rosemère, PmFitness inc. et Résidence Boréa



C’est aussi lors de ce gala que sera décernée la mention spéciale du jury remis à une entreprise ou organisation coup de cœur parmi toutes celles ayant déposé un dossier.



Le prix Michèle-Bohec sera également remis alors que les membres de la Chambre voteront pour la personnalité de l’année. Sont en lice pour ce prix toutes les personnes ayant été reconnues personnalités du mois durant la saison 2016-2017 des midis d’affaires de la CCITB: M. Joël Bouchard (Armada Blainville-Boisbriand), Mme Christine Vachon (Resto-Pop Thérèse-De Blainville), M. Éric Desjardins (DKA Architectes), M. Guy Leclerc (Accesllab) et Mme Linda Petrozza (Les Emballages Ralik). Les membres de la CCITB seront invités à voter par voie électronique 3 semaines avant le Gala Stellar.



Finalement, le Prix Jean-Marc Boisvert sera décerné à une personnalité d’affaires de la région en hommage à l’ensemble de sa carrière remarquable. Cette année, ce sera Madame Denise Perreault-Théberge qui recevra ce prix hommage.



La CCITB recevra cette année, comme artiste invité, l’unique Martin Fontaine et son spectacle « Sur la route de memphis ». Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 180 $. Pour réserver vos places ou pour informations : 450-435-8228.