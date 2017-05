L’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville finaliste 3 fois aux Grands prix de la Relève d’affaires du RJCCQ !

L’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (AJCCITB) est fière d’annoncer sa nomination comme finaliste dans 3 catégories au gala des Grands prix de la Relève d’affaires annuel du Regroupement des Jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) qui aura lieu le 21 juin prochain à Montréal.

L’AJCCITB s’est vu annoncé, le 5 mai dernier, dans le cadre d’un 5 à 7 soulignant le 25e anniversaire du RJCCQ, qu’elle était finaliste pour les prix « Bénévole de l’année » pour la candidature du président sortant de son conseil d’administration et cofondateur de Planning Média, Louis-Pierre Desjardins, ainsi que pour le prix « Activité de l’année » en lien avec le projet « Les Bâtisseurs : Un défi à la fois ! », un concept télévisuel mis de l’avant afin de venir en aide à de jeunes entrepreneurs en leur permettant d'avoir les conseils de différents experts.

L’Alliance Laval-Laurentides-Lanaudière, dont fait partie l’AJCCITB est également finaliste en compagnie des 5 ailes jeunesses de l’alliance (CCI2M, CCISJ, CC Mrc de l’Assomption, CCIL et CCI des Moulins) pour la catégorie « Activité de l’année » pour le 6 à 8 inter-jeunes chambres qui en était, cette année, à sa 3e édition.

Le prix « Bénévole de l’année » est remis annuellement à une personne ayant agi au sein des jeunes chambres et ailes jeunesse à titre bénévole et a participé à plusieurs activités, projets et évènements de cette dernière. Quant au prix « Activité de l’année », il permet de reconnaître une activité de grande envergure organisée par une jeune chambre de commerce ou aile jeunesse. Pour se qualifier, l’AJCCITB devait démontrer l’ampleur que l’activité a prise, le nombre de personnes impliquées dans l’organisation de l’événement, la créativité et l’originalité du thème et son potentiel rassembleur.

« Ce prix est une récompense face à tous les efforts de l’équipe de l’Aile Jeunesse qui s’impliquent et se dévouent pour les jeunes gens d’affaires de la région. Cela permet également de reconnaître le caractère novateur de l’AJCCITB », mentionne Martin Breault, président de l’AJCCITB.

« C’est un honneur de nous voir parmi les derniers candidats à cette haute reconnaissance, car cela vient couronner une année bien remplie et riche de belles réalisations », a déclaré Cynthia Kabis, directrice générale.