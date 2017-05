Premier séminaire de l’électronique de l’innovation à la commercialisation

Le Centre d’innovation en microélectronique du Québec (CIMEQ) souhaite réunir tous les acteurs de l’industrie de l’électronique sous un même toit avec l’organisation de son premier Séminaire de l’électronique du futur, De l’innovation à la commercialisation.

L’événement se tiendra les 30 et 31 mai 2017, au Collège Lionel-Groulx, et promet d’être l’occasion par excellence pour être à l’affût des innovations et des procédures pour atteindre l’étape de la commercialisation.

Plusieurs activités seront au programme des participants :

Espace RADAR : des experts de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et de l’École de technologie supérieure (ÉTS) soulèveront les questions liées aux technologies intelligentes ;

Des experts de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada traiteront de comment se protéger (brevets, marque de commerce, etc.) ;

Conférences et activités de réseautage ;

Salon d’exposants.



Pour connaître toute la programmation et s’inscrire à l’événement, visitez le www.cimeq.qc.ca/seminaire