Lorraine reçoit 12 357 $ en subventions pour l’embauche de personnel au Service du développement durable

La Ville de Lorraine a obtenu trois subventions d’un montant total de 12 357 $ pour l’embauche de personnel au Service du développement durable. Ce montant considérable permettra donc de financer le salaire des trois membres de la Brigade verte municipale, composée d’étudiants en environnement.



D’un montant de 3 000 $, la première bourse a été décernée dans le cadre du programme « Je travaille pour ma ville » par le Comité de la relève municipale. Celui-ci est composé de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec et de l’Union des municipalités du Québec. Cette aide permettra à Laurence Daigneault, qui a fait partie de notre Brigade verte l’été dernier, de reprendre du service. La deuxième bourse, d’un montant de 4 562 $, provient quant à elle du programme « Emplois d’été Canada 2017 ». Finalement, la Ville a reçu un montant de 4 795 $, décerné par Tricentris dans le cadre de son programme « Amélioration de la performance ».



La mairesse Lynn Dionne s’est dite très fière de l’obtention de ces bourses : « Si la Ville reçoit trois subventions remises par trois entités indépendantes, c’est qu’elle a su démontrer la pertinence du rôle d’une Brigade verte sur son territoire ainsi que les retombées positives d’un emploi étudiant au sein de notre organisation municipale. Cette aide financière contribuera à encourager la relève, qui représente un pilier au sein de notre communauté. »



À compter du 8 mai et pour 16 semaines, les membres de la Brigade verte travailleront sur des dossiers d’actualité dans le domaine environnemental : gestion des matières résiduelles, lutte contre l’agrile du frêne, sensibilisation de la population aux pratiques durables en matière d’entretien de la pelouse… et plus encore ! En clair, il s’agira d’une expérience de travail des plus formatrices pour des jeunes passionnés par l’environnement et le développement durable.