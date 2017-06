Ouverture de la première Pâtisserie & Boulangerie sans allergènes & végane de la Rive-Nord!

C’est avec beaucoup de fierté que Thao et Geoffrey ont célébré l’ouverture de leur deuxième boutique Bonbon Collections ce 10 mai 2017 qui est située au 356A, chemin de la Grande Côte à Boisbriand 7 mois après avoir ouvert la première boutique à Longueuil.



Les boutiques Bonbon Collections sont l’arrêt incontournable pour toute personne ayant des restrictions alimentaires, que ce soit par choix ou par obligation. En effet, Bonbon Collections offre une vaste gamme de produits de pâtisserie et boulangerie, chocolats et maintenant crèmes glacées, tous exempts des 10 principaux allergènes (gluten, noix, arachides, produits laitiers, soja, œuf, moutarde, sésame, sulfites, poisson et fruits de mer) et végétaliens.



L’approche unique de Bonbon Collections d’offrir des produits sans colorants et arômes artificiels et principalement sans sucre raffiné répond à un besoin grandissant pour des produits plus sains.



Étant parents de deux fillettes poly-allergiques (Keira & Olivia), Thao et Geoffrey avaient de la difficulté à trouver des produits pour combler les plaisirs sucrés sans risque pour leurs filles tout en étant sains. Ayant toujours eu la fibre entrepreneuriale, Thao décida de créer cette entreprise familiale afin de proposer des gâteries qui répondent aux choix et aux obligations alimentaires de chacun, sans faire aucun compromis sur la qualité et le goût.



Bonbon Collections utilise des produits frais, locaux et de saison. Dans sa mission de laisser une empreinte positive sur l’environnement, la cuisine centrale hypoallergène s’approvisionne auprès des maraîchers locaux en rachetant les fruits et légumes habituellement déjetés car imparfaits ou trop mûrs. De plus, les emballages sont faits de matières recyclées et sont recyclables.



Pour être au courant de toutes les nouveautés et promotions, visitez la page Facebook et le site Internet. Les produits sont d’ailleurs disponibles en ligne sur le site de BonbonCollections.com pour livraison partout au Québec ou pour collecte en magasin.