Félicitations aux lauréats du Gala Stellar 2017

La 31e édition du Gala Stellar, une présentation des Caisses Desjardins de l’Envolée et de Thérèse-De Blainville, s’est tenue le vendredi 2 juin au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville. Lors de cette prestigieuse soirée, qui a obtenu un nombre record au niveau du taux de participation, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville a dévoilé les lauréats :





1. Dans la catégorie « Entreprise de l’année (15 employés et plus) », un prix remis par la Banque de Développement du Canada, l’entreprise lauréate est Brasseurs du Nord.



2. Dans la catégorie « Entreprise de l’année (moins de 15 employés) », un prix remis par District 23, l’entreprise lauréate est Dominic Dufour Joaillier



3. Dans la catégorie « Nouvelle entreprise de l’année », un prix remis par Amyot Gélinas, l’entreprise lauréate est PmFitness inc.



4. Dans la catégorie « Investissement de l’année», un prix remis par TransCanada, l’entreprise lauréate est Openmind technologies.



5. Dans la catégorie « Jeune entrepreneur de l’année », un prix remis par le Regroupement des CPA de Laval-Laurentides, la lauréate est Marie-Claude Duquette des Imprimés Triton.



6. Dans la catégorie « Hommage à un employé remarquable », un prix remis par La Petite Bretonne, le lauréat est David Lavallée du Parrainage civique Basses-Laurentides.



7. Dans la catégorie « OSBL ou entreprise d’économie sociale de l’année », un prix remis par le Député de Blainville, Mario Laframboise et le député de Groulx, Claude Surprenant, l’entreprise lauréate est Palettes FGL.



8. Dans la catégorie « Initiatives en gestion des matières résiduelles et en développement durable », un prix remis conjointement par les Caisses Desjardins de l’Envolée et de Thérèse-De Blainville, l’entreprise lauréate est Coiffure Ô Douceurs.



9. Dans la catégorie « Gestion des ressources humaines », un prix remis par Groupe Humanova, l’entreprise lauréate est Raphaël U.



10. Et finalement, dans la catégorie « Implication bénévole dans sa communauté », un prix remis par les journaux Nord-Info et Voix des Mille-Îles, le lauréat est Francis Charron d’EMD Construction.



Notons aussi que la mention spéciale « Coup de cœur du jury », présentée par Planning Média, a été attribuée à Mille et un cupcake.



Le Prix Jean-Marc Boisvert a été décerné à Madame Denise Perreault-Théberge, afin de lui rendre hommage pour sa carrière remarquable.



Finalement, à la suite du vote électronique des membres de la Chambre, Madame Christine Vachon, directrice générale du Resto Pop Thérèse-De Blainville a été élue personnalité de l’année et s’est vu remettre le prestigieux prix Michèle-Bohec.



Le spectaculaire Martin Fontaine a su charmer les invités présents au cours d’une soirée mémorable et endiablé. Cet événement n’aurait pu avoir lieu sans la participation des membres du jury et des nombreux bénévoles dont: le responsable du comité organisateur Luc Daigle, président des supermarchés IGA Daigle, Sylvain Fortier de Clair Obscur multimédia, Marcel Ménard du Groupe Virage, Sophia Lavergne de la Place Rosemère, Linda Petrozza, des Emballages Ralik, Danielle Ross du Groupe Danaïde, Suzanne Grégoire de la RBC Banque Royale, Mélissa Poirier de Poirier Closson Duquette, cabinet d’avocats et de notaires ainsi que de toute l’équipe de la permanence de la CCITB.