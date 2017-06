Grande journée des petits entrepreneurs: « UNE ENTREPRISE À MON IMAGE »

Enfants de 5 à 12 ans, à vous d’entreprendre ! Les inscriptions pour la 4e Grande journée des petits entrepreneurs sont enfin ouvertes ! Le 17 juin prochain, tous les entrepreneurs en herbe sont invités à s’inspirer de leur passion afin de réaliser leur propre petite entreprise d’un jour.

La thématique de cette année, « Une entreprise à mon image », incitera les jeunes à explorer ce qui les anime et à le dévoiler au grand jour, grâce à la mise sur pied de leur petite entreprise. En plus d’éveiller les enfants à l’entrepreneuriat, l’initiative vise à leur permettre de développer leur créativité, leur autonomie et leur sens des responsabilités, dans un contexte familial et festif.

Forts du succès des 3 dernières années, la Grande journée des petits entrepreneurs, présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec, a comme objectif de réunir plus de 4 000 enfants. Pour soutenir ce mouvement, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, en collaboration avec la Ville de Rosemère, organise un Grand rassemblement à la bibliothèque de Rosemère.

En plus des partenaires nationaux de l’événement, le rassemblement de la MRC Thérèse-De Blainville souhaite remercier ses commanditaires locaux, soit Groupe Lettra, Metro Rosemère, Groupe Nord Scène, Clair Obscure Multimédia et la Télévision des Basses-Laurentides.

Nous vous invitons donc à inscrire votre enfant ou simplement venir visiter les différents kiosques ce 17 juin, de 10h à 14h.



INFORMATIONS

Quoi : Inscriptions des participants

Événement Facebook

Quand : 17 juin de 9h30 à 14h

Où : Bibliothèque de Rosemère