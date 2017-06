Bell Helicopter souligne la livraison de trois Bell 505 Jet Ranger X à des clients canadiens

Bell Helicopter, une société de Textron Inc. (NYSE: TXT), annonce la livraison de trois Bell 505 Jet Ranger X au Canada.



Les trois clients canadiens, basés au Québec, ont pris possession de leur appareil respectif la semaine dernière au Centre de livraison de Bell Helicopter à Mirabel. Ces hélicoptères sont configurés pour usage privé et pour la réalisation d’activités utilitaires en soutien aux opérations d’affaires de ces clients.



Les employés de Bell Helicopter Textron Canada Limitée impliqués dans le programme Bell 505 Jet Ranger X se sont rassemblés afin de souligner fièrement ces premières livraisons canadiennes.



« Il s’agit d’une semaine particulièrement significative pour Bell Helicopter, alors que trois Bell 505 produits au Canada prennent leur envol avec ces premiers clients canadiens. », a exprimé Cynthia Garneau, présidente, Bell Helicopter Textron Canada Ltée. « Le Bell 505 symbolise notre retour sur le marché des hélicoptères légers à fuselage court, un segment que Bell Helicopter a créé il y a 50 ans. Cet appareil a beaucoup à offrir, tant pour Bell Helicopter et ses employés que pour ses clients. »

Ces livraisons font suite à l’obtention de la certification de l’Aviation civile de Transports Canada en décembre et de celle de la Federal Aviation Administration en juin.



« Le Bell 505 Jet Ranger X est un appareil très économique et hautement polyvalent. », souligne Jason Moir, directeur des ventes régionales, Bell Helicopter Textron Canada Ltée. « Il est prisé par de nombreux clients qui veulent un aéronef capable de s’adapter à leur style de vie et à leurs besoins variés. Sa flexibilité en fait l’hélicoptère idéal pour les opérateurs privés qui le voient comme un outil à usages multiples. Il représente l’équilibre parfait entre luxe, commodité et loisirs. »



Avec une vitesse de croisière de 125 nœuds (232 km/h), un rayon d’action de 340 milles nautiques (629 km) et une charge utile de 1500 livres (680 kg), le Bell 505 mise sur la sécurité et la facilité de pilotage, tout en étant une valeur sûre pour l’opérateur. Cet aéronef conçu en fonction des besoins des clients met la sécurité, la performance et l’accessibilité au premier plan en combinant systèmes réputés et technologies avancées à un design moderne.