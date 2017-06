Un tout nouvel outil de promotion touristique est lancé à Mirabel

Tout récemment, la Ville de Mirabel, Tourisme Mirabel et l’UPA Ste-Scholastique-Mirabel lançaient conjointement un tout nouvel outil promotionnel, soit le dépliant Savourez Mirabel.

En effet, « Savourez Mirabel » s’inscrit dans une campagne d’achat local agroalimentaire qui vise, d’une part, la promotion de certains événements de ce type, comme par exemple le Marché public, l’événement Mirabel fête l’érable du Québec, la Fête champêtre et, d’autre part, certaines adresses incontournables, comme la Route des gerbes d’Angelica, Intermiel et le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière, pour n’en nommer que quelques-unes.

De plus, le document comporte une carte qui situe les nombreuses cabanes à sucre qui font la fierté de Mirabel ainsi que plusieurs autres destinations à caractère touristique qui en valent le détour.



« Cet outil de référence saura admirablement bien mettre en valeur et faire connaître les nombreux producteurs agricoles locaux ainsi que les dizaines de cabanes à sucre situées sur l’ensemble du territoire mirabellois qui font de Mirabel, à ce chapitre, une ville exceptionnellement bien desservie, et un terroir agroalimentaire des plus fertiles », précise le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard.