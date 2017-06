Grande journée des petits entrepreneurs: UNE ÉDITION RÉUSSIE… ET PLUS À VENIR !

La Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) est très fière des jeunes qui ont participé en grand nombre à la Grande journée des petits entrepreneurs, rassemblement de la MRC Thérèse-De Blainville, le samedi 17 juin. Vingt-huit jeunes entrepreneurs se sont réunis à la bibliothèque de Rosemère pour présenter leur petite entreprise d’un jour. Cet événement, sous la thématique « Une entreprise à mon image », avait pour but d’inciter les jeunes à explorer ce qui les anime et à le dévoiler au grand jour. En plus d’éveiller les enfants à l’entrepreneuriat, l’initiative visait à leur permettre de développer leur créativité, leur autonomie et leur sens des responsabilités, dans un contexte familial et festif.

Pour enrichir l’expérience vécue par les jeunes entrepreneurs, la CCITB et la ville de Rosemère se sont unies pour offrir non seulement ce rassemblement incluant un service de mentorat pour les jeunes, mais aussi un gala de reconnaissance. C’est donc le 28 juin prochain de 19 h à 20 h 30 que les petits entrepreneurs se verront remettre un certificat honorifique dans le cadre d’une cérémonie à leur image. De ce fait, nous sommes heureux d’annoncer la participation de Jonathan Léveillé, fondateur d’Openmind technologies, à titre de conférencier parrain de cet événement. Les jeunes auront donc la chance de s’inspirer de son parcours et de recevoir quelques petits conseils pour nourrir leur désir d'entreprendre.

INFORMATIONS

Quoi : Gala honorifique pour les petits entrepreneurs

Quand : 28 juin de 19 h à 20 h 30

Où : Centre communautaire de Rosemère