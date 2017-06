Un vent de dynamisme flotte sur le Village de Sainte-Thérèse

Lors de son dernier 5 à 7 tenu au début juin, le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) a dressé un bilan plus que positif après trois années d’existence.

Un réel vent de dynamisme souffle sur le Village de Sainte-Thérèse et celui-ci devient une destination potentielle de choix pour les promoteurs d’événements et pour les entrepreneurs. Le festival Santa Teresa, présenté à la fin avril et les différents nouveaux commerces en sont de bons exemples.

Pour donner une idée de l’évolution, notons qu’à sa création en 2014, le GEST était composé de 22 membres, regroupait un seul comité et n’avait aucune activité dédiée aux entreprises du Village. Trois ans plus tard, le GEST compte plus de 60 membres, dirige un conseil d’administration ainsi que trois sous-comités et organise quatre activités. Le bilan complet peut-être vu au www.ccitb.ca/gest.

« Après trois ans, nous voyons une évolution notable dans le rôle et l’implication du GEST, ainsi qu’au niveau de la collaboration de la ville et de l’implication des entreprises. La notoriété du Groupement est maintenant bien établie et son rôle ne cesse de se développer » mentionnait Charléric Gionet, président du GEST.

Les actions du GEST sont regroupées autour de quatre rôles principaux, soit la promotion des entreprises, la dynamisation du Village, l’implication dans les événements de la ville ainsi qu’au niveau du développement économique du Village. Le GEST maintiendra ses efforts en ce sens dans la prochaine année et promet des initiatives nouvelles et novatrices pour faire rayonner le Village de Sainte-Thérèse.

Sur la photo:

à l'avant: Natacha Brisson, Catherine Hopper, Philippe-Emmanuel David et Marie-Noelle Closson-Duquette

à l'arrière: David Delli-Fraine, André Proulx, Catherine Therriault, Charléric Gionet et Julien Pilon