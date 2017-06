Connexion WiFi gratuite au parc Charbonneau

Les Boisbriannaises et les Boisbriannais profitent désormais d’une connexion Internet sans fil gratuite au parc Charbonneau via un réseau WiFi.

« La qualité de vie des résidents est une priorité pour moi et pour les membres du conseil. Avec l’implantation d’un réseau WiFi dans le parc Charbonneau, il est possible de naviguer sur Internet et de profiter du grand air. Ainsi davantage de citoyens pourront bénéficier de la verdure, des aires extérieures aménagées et pourquoi ne pas en profiter pour travailler un peu dehors? L’accès gratuit à Internet permet de se connecter depuis son portable, sa tablette ou son téléphone cellulaire, ce qui permet à Boisbriand de faire un pas de plus vers le concept de ville intelligente », affirme la mairesse Marlene Cordato.

Le réseau WiFi du parc Charbonneau, s’ajoutant à ceux de la Maison du citoyen, de la bibliothèque et de l’aréna, est disponible sans frais et sans intermédiaire de connexion : connectez-vous et profitez-en, tout simplement!