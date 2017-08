Nominations au Service des communications de la Ville de Sainte-Thérèse

C’est lors de la séance publique du 7 août que le conseil municipal de Sainte-Thérèse a entériné la nomination de Mélissa Collins à titre de directrice du Service des communications et de Valérie Ladouceur au poste de responsable - communications et relations publiques.



Ces nominations surviennent à la suite du départ à la retraite de madame Monique Delisle, qui fut nommée à la tête du Service des communications de la Ville en mars 2008. « Mes collègues et moi-même saluons l’excellence du travail effectué par madame Delisle. C’est elle qui a créé le Service des communications de la Ville de Sainte-Thérèse tel que nous le connaissons aujourd’hui, et grâce à sa vision, elle a su s’entourer d’une équipe qui prend maintenant le relais », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Forte d’une expérience municipale de 14 ans, Mélissa Collins œuvre au Service des communications depuis 2011. Elle a débuté comme agente de communication et depuis 2015 elle occupait le poste de responsable – communications et relations publiques. Bachelière en communications de l’Université de Montréal, elle a notamment mené à terme bon nombre de projets d’envergure, et a organisé et animé de nombreux événements municipaux. Ses compétences professionnelles, ses aptitudes relationnelles et sa vision des communications municipales l’auront menée jusqu’au poste de directrice du Service des communications.



Valérie Ladouceur travaille à la Ville de Sainte-Thérèse comme agente de communication depuis octobre 2016. Bachelière en communications de l’Université de Sherbrooke, ses expériences professionnelles en gestion de projets et en événementiel, jumelées à celles acquises au sein de la Ville de Sainte-Thérèse, en font la candidate toute désignée pour occuper le poste de responsable - communications et relations publiques.



« Nous sommes heureux à la Ville de cette belle continuité en matière de communications. Nous sommes fiers de reconnaître le travail accompli par nos employés et d’encourager la relève. Mesdames Collins et Ladouceur sont des professionnelles allumées qui sauront conserver le citoyen au cœur des communications municipales et amener une nouvelle dynamique dans nos pratiques communicationnelles », a conclu la mairesse.