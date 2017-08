Un tout nouveau magasin à grande surface ouvre ses portes sur le boulevard du Faubourg

La chaîne québécoise de vêtements pour toute la famille Aubainerie est heureuse d’annoncer aujourd’hui l’ouverture officielle d’un nouveau magasin à grande surface à Boisbriand. En effet, après avoir fermé boutique à Sainte-Thérèse, à la fin du bail de location, le propriétaire du magasin, Jocelyn Croteau, a fait l’acquisition d’un tout nouvel espace commercial, et cela, en plein cœur du secteur effervescent qui caractérise le milieu de vie avoisinant le Faubourg Boisbriand. Au carrefour des autoroutes 15 Sud et 640 Ouest, la grande accessibilité qu’offre l’emplacement du nouveau magasin a contribué grandement au coup de cœur du marchand : « Ça fait déjà un bon moment que j’étais en réflexion et que je cherchais l’occasion qui me permettrait d’encore mieux servir ma clientèle. Avec ce déménagement, en fait, je double ma superficie. Je peux ainsi offrir plus de choix, plus de styles, et une expérience de magasinage agréablement rehaussée », se réjouit Jocelyn Croteau, également propriétaire du magasin AUBAINERIE de Gatineau.

Nouveau rendez-vous des tendances 2017-2018

Le magasin de Boisbriand, d’une superficie totale de 55 000 pi2, en met plein la vue avec son nouveau design intérieur qui valorise à la fois chacun des départements et les collections signées ou dessinées exclusivement pour AUBAINERIE. Des espaces dédiés y sont agréablement aménagés, comme le coin salon, avec téléviseur et jeux, prévu pour divertir les accompagnateurs pendant le shopping. Les salles d’essayage, au centre du magasin, contribuent aussi en confort et en nombre (30) à agrémenter cette autre phase essentielle du magasinage. Pour celles qui le désirent, une salle d’allaitement est également mise à leur disposition. De plus, le département de la femme et jeune femme, spacieux à souhait, offre un nouvel espace lingerie aux agencements adorablement féminins. Trente nouveaux emplois ont été créés à Boisbriand portant à une centaine le nombre total d’employés. « Je suis fier de mon équipe d’employés qui, après avoir œuvré à mes côtés à Sainte-Thérèse, continuera à servir notre fidèle clientèle dans notre nouveau magasin de Boisbriand. J’insiste pour remercier chaleureusement tout mon personnel dont le travail acharné et la persévérance ont directement contribué à relever cet incroyable défi de célébrer une ouverture officielle à temps pour la rentrée! », souligne M. Croteau.

Une entreprise d’ici aux valeurs familiales

AubaineriE se distingue, de manière affirmée, par son offre de produits trendy, de qualité et abordable. Une offre de vêtements, chaussures et accessoires qui habillent femme, homme, ado, enfant et poupon. Effectivement, en un seul déplacement, chaque membre de la famille y trouve son compte, car AUBAINERIE favorise le fait de TOUT trouver sous un même toit de façon à économiser temps et argent. Une économie qui s’inscrit au cœur des valeurs de l’entreprise familiale. En plus d’offrir des produits au rapport qualité-prix hautement concurrentiel, Aubainerie présente aussi des collections mode de grands noms de chez nous tels Véronique Cloutier, Jean Airoldi et Bruny Surin.

Aubainerie

Icône québécoise de mode pour toute la famille, chef de file en matière d’offre de vêtements pour petits et grands partout au Québec, Aubainerie se fonde sur un solide réseau de marchands québécois enracinés dans les différentes régions de ce vaste territoire. L’entreprise compte 57 magasins répartis sous deux enseignes : 43 magasins Aubainerie et 14 magasins Aubainerie Entrepôt. Elle emploie près de 2 600 personnes.