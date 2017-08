Dans la perspective de promouvoir et de rendre plus synergique le tissu économique et entrepreneurial du territoire, la MRC de Thérèse-De Blainville, par l’entremise de sa direction de développement économique et entrepreneuriat, mandate ses partenaires, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), l’Association des gens d’affaires de Blainville (AGAB), la Chambre de commerce Bois-des-Filion Lorraine (CCBDFL), la Corporation du développement des affaires de Sainte-Anne-des-Plaines (CORDEV), et le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB), pour organiser cet automne une consultation sur l’ensemble de son territoire sous le thème Tous mobilisés pour dynamiser le climat d’affaires.



Dans le cadre de cette démarche, les commerçants, les entrepreneurs et les manufacturiers seront invités à identifier les grands enjeux de leur secteur d’activité par l’entremise d’un questionnaire. Ensuite, ils seront conviés à l’un des sept laboratoires d’idées afin de partager leurs réflexions, leurs idées et leurs pistes de solutions. Ensemble, ils définiront les facteurs clés qui serviront de locomotive pour dynamiser le climat économique régional.



Les idées retenues au cours des laboratoires seront développées et formulées dans le bilan de la démarche qui sera publié en décembre. Un premier événement économique annuel, Le grand rendez-vous de croissance économique et d’innovation MRC de Thérèse-De Blainville, rassemblant les entrepreneurs et les décideurs de la région, se tiendra le 31 janvier 2018 au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville. Lors de ce rendez-vous incontournable, la communauté d’affaires ainsi que tous les acteurs socio-économiques de la MRC de Thérèse-De Blainville pourront entendre des experts présenter les tendances, les perspectives et les projets structurants se dessinant dans la région.



« Cette approche novatrice et participative sous forme de laboratoires d’idées est vouée au succès. Tous les acteurs économiques se sont ralliés pour la première fois dans le cadre d’un projet commun qui a pour but de dynamiser le climat d’affaires de la région. Mes partenaires et moi sommes très fiers de faire partie de cette démarche », a affirmé le président de la CCITB, Réal Couture. « L’idée suscite déjà beaucoup d’enthousiasme au sein de la communauté d’affaires. Avec un comité organisateur des plus dynamiques et des intervenants économiques en mode solutions, je suis convaincu que cette démarche aura un impact positif sur le dynamisme économique de la MRC et donnera lieu à un événement économique fort enrichissant », a ajouté le préfet, Richard Perreault.