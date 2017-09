PUBLIREPORTAGE : Le gabion de Gabio, le choix sensé pour vos projets de construction

Fondée en 2015, l'entreprise Gabio est une division à part entière d'Innovex Produits Techniques, qui oeuvres depuis plus de 25 dans le domaine de la construction civile au Québec.

Résultant d'un partenariat de distribution exclusif avec la société française, Stonekit, Gabio est réputé pour la simplicité de construction de ses gabions.

Contrairement aux gabions conventionnels, reconnus et utilisés depuis de nombreuses années pour des travaux de génie civil, tels que les murs de soutènement, protection des berges ou de structures aux abords des routes, les gabions architecturaux trouvent maintenant leur place dans les aménagements paysagers pour la construction de mobiliers urbains, de façades de bâtiments ou de clôture.

Pourquoi choisir le gabion Gabio

De par sa durabilité, son look esthétique et moderne, le gabion architectural de Gabio s'avère être un matériaux de choix, pour vos projets de construction. Sa grande stabilité, sa résistance à la corrosion et son assemblage unique vous surprendra

Le gabion de Gabio peut être utiliser dans la construction d'un mur de soutènement, peu importe l'ampleur du projet. Les murs de soutènement en gabions architecturaux peuvent très bien remplacer les murs en bloc de béton ainsi que l’enrochement traditionnel. D’une durabilité incontestée, les gabions vous assurent un mur de soutènement qui traversera le temps tout en conservant son esthétisme d’origine.

L’habillage de façades grâce aux gabions, se fait sans avoir recours à un maçon. À l’aide de nos treillis métalliques Stonekit, le résultat est d’un esthétisme très naturel. Les habillages de façades en gabion architecturaux sont des revêtements à la fois très esthétiques et durables. D’une popularité incontestée en Europe, les systèmes de revêtements sont une alternative parfaite aux ouvrages de maisonnerie traditionnels. Il est également à noter qu’un mur en gabion comporte une empreinte écologique plus faible que des revêtements de béton ou de brique.

Il est possible d’intégrer une grande variété de gabions dans un aménagement paysager afin de créer des environnements de styles variés en fonction de vos besoins. Les possibilités qui s’offrent a vous sont illimitées. La combinaison de différents matériaux tels que la pierre, le bois, le verre et même les plantes contribue a créé une atmosphère au sommet des plus récentes tendances.

Pensées de la même façon que les murs de soutènement, les clôtures en gabions permettent de construire rapidement une barrière visuelle originale entre voisins! Une clôture en gabions ne se dégrade pas à travers le temps et en plus d'être à l’épreuve des intempéries des hivers québécois. Fréquemment utiliser par les municipalités dans la construction de murs anti-bruits, les clôtures de gabion vous assurent la tranquillité d'esprit, chez vous.

Pour découvrir toute la gamme de produits offerts par Gabio, et pour demander une soumission, consultez le site www.gabio.co dès aujourd'hui.